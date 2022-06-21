Formasyona Danıştay freni

Pedagojik formasyon eğitimi uzun süredir eğitim dünyasının tartışma konusu... Geçen sene eylül ayında Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde pedagojik formasyon eğitimine ilişkin usul ve esasların güncellendiğini duyurmuştu. Açıklamada "Üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir" denildi. O tarihten sonra Eğitim Fakültesi mezunu olmayan bireylerin öğretmen olabilmesini sağlayan belge olan formasyon alabilmek için öğrenciler üniversitelerde eğitim için başvurdu ve kontenjanlar açıldı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, atılan adımın yanlış olduğunu söyleyerek yürütmenin durdurulması için geçtiğimiz ekim ayında Danıştay'a başvurdu. Danıştay 8'inci Daire'den dikkat çeken bir çıkış geldi ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Alınan karar ile halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalktı. Kararda "Pedagojik eğitim sertifika programı açılış izni verilen üniversitelerin, 'Başvuru ve Yerleştirme' başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında hukuka uyarlık bulunmamakta. 'Rehberlik Alanına' yapılacak atamalarda 'Psikoloji Bölümü' mezunları yönünden dava konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İPTAL OLACAĞI BELLİYDİ

Sorularımızı cevaplayan Türk PDR Derneği ve Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat "İptal olacağını herkes biliyordu. Limitsiz, oransız kontenjanlar açıldığı ve hatta birçok fakültede staj için fiziki ortam imkanı olmadığı halde şartlar gözetilmeden açıldığı ortadaydı. 700 bine yakın öğretmen MEB'e atama beklerken ve özel okullarda asgari ücrete dahi iş bulamazken yeni işsiz öğretmenler oluşturulmasının önüne geçildi. 'Hiçbir şey olamıyorum bari öğretmen olayım' mantığı doğru değil. Eğitim, 7-8 dersle öğretmen yapılarak sunulacak kadar ucuz bir hizmet değil. Kaldı ki verilen pedagojik formasyon eğitiminde, öğretmenlik meslek yetkinliğini sağlayacak doğru dürüst ders de bulunmamaktadır" dedi.

MAHMUT ÖZAY