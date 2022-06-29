MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı
Milli Eğitim Bakanlığı rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlara olarak görev yapan öğretmenlerin icapçı görevlerini yapmaları gerektiğini belirtti.
Eklenme : 29 Haziran 2022 13:00
Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, rehber öğretmenlerin 5395 sayılı Kanun çerçevesinde, çocuk yaştaki bireylerin ifadesinin alınması sırasında icapçı olarak görevlendirilmeleri durumunda bu görevlerini yapmaları gerektiğini belirtti.
Bakanlık yazısında "5395 sayılı Kanunun 33. maddesi kapsamında verilecek icapçı ve danışmanlık tedbiri görevini sendika kararı ve emsal nitelikteki mahkeme kararını gerekçe göstererek yerine getiremeyeceklerini beyan eden öğretmenler hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem tesisi hususunda takdirin ilgili idarede olduğu mütalaa edilmiştir." denildi.
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