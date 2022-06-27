Ukrayna'da alışveriş merkezinin vurulması sonucu 10 kişi öldü
Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 21:05
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Amstor Alışveriş Merkezinin, Rusya'nın Kursk bölgesinden "Tu-22M3" tipi savaş uçaklarının fırlattığı "-22" füzeleriyle vurulduğu belirtildi.
Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin de itfaiye ekiplerinin, vurulan alışveriş merkezinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Saldırı sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı." dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız