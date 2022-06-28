Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması

Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'tüm öğretmenlerin kadrolu olması gerektiğinin altını çizdi'

Yalçın twitter paylaşımında: 20 Bin öğretmen atama müjdesi için Eğitim-Bir-Sen olarak, Sn.Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor,İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak' müjdesi sonrası gözler atama takvimine çevrildi.

Atamalar eylül ayının ilk haftasında yapılacak

MEB, 20 bin yeni öğretmen ataması bu yıl içinde olacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 20 bin yeni öğretmen atamasının, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başında yani eylül ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Bakanlığın takvimine göre, yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül'de başlatılacak. Ataması yapılacak 20 bin yeni öğretmenin de yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.