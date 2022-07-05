Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı
Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı
Şehadet vasiyetini Aile Bakanlığı gerçekleştirdi
Şehadet vasiyetini Aile Bakanlığı gerçekleştirdi
Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Çaya bir zam daha
Çaya bir zam daha
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele değerlendirmesi
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele değerlendirmesi
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Memur maaşlarına dair katsayı genelgesi yayımlandı
Memur maaşlarına dair katsayı genelgesi yayımlandı
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Bakan Koca tepki göstermişti: Sürücülere para cezası uygulandı
Bakan Koca tepki göstermişti: Sürücülere para cezası uygulandı
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları yapıldı
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları yapıldı
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Ambulans şoförü ile ATT, hastayı bırakıp doktora saldırdı
Ambulans şoförü ile ATT, hastayı bırakıp doktora saldırdı
Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Ana sayfaÖzel Konular Emeklilik

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır

Eklenme : 05 Temmuz 2022 13:08
Yazdır
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Detaylar:

Emekli ikramiyesi ne zaman alınmaktadır?

Memurlar görevde iken emekli olduklarında ayın 15 inde aldıkları görev aylıkları, memurun hizmetini sonraki ayın 14 üne kadar taşımaktadır. Yani 15 Temmuz 2022 maaşını alan memurun hizmeti 14 Temmuz 2022'ye kadar olan süre olduğundan, emekli memura Sosyal Güvenlik Kurumu 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlamaktadır.

Emekli aylıkları da her ay ödendiğinden bu memurun emekli aylığı 15 Temmuz ile 31 Temmuz arası ayrı, 15 günlük bir aylık, 1 Eylül dahil daha sonraki aylarda ise her ay bazında aylık ödeme günü olarak ödenmektedir.

Ayın 15 inde aylık başlangıcı olanlar, görevlerini yaparken emekli olanlardır. Görevinden ayrılıp çalışmazken aylık talebinde bulunanların aylık başlangıçları ise Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ettikleri tarihi takip eden ayın 1 inci günüdür.

Yani, bir memur 16 Temmuz da emekli olduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu bu memurun ilk emekli aylığını 15 Ağustos itibariyle ödemeye başlar, daha önce ödeme yapamaz.

Emekli ikramiyesi ödenmesinde süreç nasıl işlemektedir?

Emekli aylık ödemesi bu şekilde olmakla birlikte peki kanunlara göre hak edildiği tespit edilmiş olan emekli ikramiyesi ödemesi yapılması için de emekli olduğu tarihi takip eden aybaşı beklenir mi?

Emekli ikramiyesi, memurun emekli aylığı hesabında esas alınan unsurlara göre belirlenmektedir. Ancak, hem 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda hem 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hesaplanmış olan emekli ikramiyesinin emekliye ödemesi için belirli bir süre beklenilmesini gerektiren bir hüküm bulunmamaktadır.

Emekli ikramiyesinin ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilik işlemlerini sonuçlandırma hızına bağlı bir işlem olarak gerçekleşmektedir.

Ayrıca, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarları farklı hesaplamalara göre bulunan tutarlar olduğundan, ayrı ayrı ödeme gerektiren bir işlem olduğunu da söyleyebiliriz. Yani emekli ikramiyesi emekli aylık tutarına ilave edilerek ödenmez. Emekli ikramiyesi aylık tutarından hariç olarak ayrıca ödenir.

Hangi konularda yasal düzenleme yapılmalıdır?

Emekli ikramiyesinin, mutlaka emeklilik statüsünde aylık bağlanmış olma şartına bağlı bir ödeme olduğu, 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar açısından bu Kanunun 89 uncu maddesinde; "Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar açısından da yine 5434 sayılı Kanunun Ek 82 nci maddesinde; ".. emekli ikramiyesi; anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usüller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları dikkate alınarak ödenir. ." hükmüne yer verilmiştir.

KAPAT [X]

Yine, aynı maddelerde SGK tarafından ödenen emekli ikramiyelerinin emekliye sevk onayı veren Kurumlar tarafından SGK'ya ödenme zorunluluğunun olduğu da belirtilmiştir.

5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için neler yapılabilir?

5434 sayılı Kanuna tabi memurların memurluk sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için artık emekli oldukları tarihteki çalışma statülerine bakılmamaktadır. Yani, emekli olacağı tarihte ister memur, ister işçi, isterse esnaf olsun memur statüsünde emekli olması ile işçi veya esnaf statüsünde emekli olmasına bakılmaksızın, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlandığı esnada memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmektedir.

Sadece bakılması gereken husus ise memurluktan ayrılma şeklidir. Memurluktan ayrılma hali İş Kanununa göre kıdem tazminatı ödenmesine engel değil ise, yani göreve son, işverenin haklı sebeplerle işini sonlandırması vb. gibi bir durum yoksa bu durumlara dikkat edilerek emekli ikramiyesi ödenmektedir. Bu durum ise aylık bağlanma hizmetlerinin karma hizmet olması halinde geçerlidir, yani aylık bağlama hizmetleri içerisinde memurluk + işçilik veya esnaflık hizmetleri olduğunda geçerlidir.

Dolayısıyla, 5434 sayılı Kanuna tabi memurlara emekli ikramiyesi ödenmesinde farklı statülerde dahi geçen hizmetleri olduğunda sadece 1475 sayılı İş Kanunu esaslarına bakılmakta, son statünün memur mu, işçi mi, esnaf mı olduğuna bakılmamaktadır.

Artık 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için son çalışma statüsüne bakılma ortadan kalktığına göre, memurluktan emeklilik yaşını beklemek üzere ayrılanlara da (ayrıldıktan sonra ister işçi, ister esnaf olarak çalışanlar veya hiç çalışmadan yaşını bekleyenler) ayrıldıkları tarihteki güncel memur maaş katsayısı üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesine engel bir durumun olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Bu hususun düzeltilmesi için bir kanun değişikliğinin yapılmasını ve aynı işçilerde olduğu gibi aylık bağlanma tarihini beklemeksizin emekli ikramiye tutarlarının ödenmesinin uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için neler yapılabilir?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için durum farklıdır. 5510 sayılı Kanuna tabi memurlara memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesi için emekli aylığı bağlandığı tarihte mutlaka son çalışma statülerinin memurluk olması gerekmektedir. Yani emekli aylığı bağlanması talebinde bulunduğu sırada son statüsü memur değil de, işçi veya esnaf ise memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmemektedir.

Artık bu durumun da yine bir kanun değişikliği ile düzeltilmesi ve aynı şekilde emeklilik yaşını beklemek üzere istifa eden/edecek olan 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için de aylık bağlanma tarihini beklemeksizin emekli ikramiye tutarlarının ödenmesi uygun olacaktır.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?
5434'e tabi memur açıkta iken 15 hizmet yılından emekli olabilir mi?
5434'e tabi memur açıkta iken 15 hizmet yılından emekli olabilir mi?
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?
20 yıl hizmet 61 yaş ile 25 yıl hizmet 58 yaş üzerinden emekliliğin avantajı olur mu?
20 yıl hizmet 61 yaş ile 25 yıl hizmet 58 yaş üzerinden emekliliğin avantajı olur mu?
1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?
1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

Bu Habere Tepkiniz

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır
300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS'den önce çözülmesi gereken sorular

KPSS'den önce çözülmesi gereken sorular

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Kitaplari/KPSS-Denemeler/
Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 34.85 oldu.
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Temmuz Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Tuba Büyüküstün şaşırttı!

Tuba Büyüküstün şaşırttı!

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, estetikli ünlülerin kervanına katıldı. İkiz annesi olan Büyüküstün, doğal güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu yüzünde ufak değişimler yaptı.