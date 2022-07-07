5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

Soru; Merhabalar öncelikle bu sayfayı yakından takip ediyorum çok güzel bir sayfa teşekkürler.

Benim bir sorum olacaktı. Şimdi ben 2014 te memur oldum hemşireyim. Birde 2008 yasası çıkmadan önce özelde bir aylık sigortam var çalışmış olarak bir de 2012-2013 arasında bir senelik ücretli vekil öğretmenlik (MEB) e bağlı sigortam var. Şu anda diş hekimliği okuyorum ve çalışıyorum memur olarak. Allah izin verirse dişten mezun olduğumda emekli maaşımı (makam tazminatı dahil) diş hekimi olarak alabilmem için diş hekimliğini en az sanırım 2 yıl yapmam gerekiyor değil mi? Ve engelli raporum var vergi indirimliyim raporumu 2013 te aldım 20 senede emekli olmak istiyorum dün biraz kafam karıştı ben dişten emekli olursam eğer sonradan bu mesleğe geçmiş olsam dahi bir diş hekiminin aldığı emekli maaşını alabilecek miyim? (Örneğin devlette 16 sene hemşirelik 4 sene diş hekimliği yaparsam? ve diş hekimi olarak Ne kadar alabileceğim? Bir de bu özelde çalıştığım sürelerim dahil olacak mı emeklilik hesaplamasına? Kafanız karışmadı umarım bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

Detaylar:

İlave ödeme nedir?

İlave ödeme, 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmü uygulanmak suretiyle Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan Tabip veya Diş Tabiplerinin emekli statüsünde emekli aylığı bağlandığında belirli gösterge rakamlarının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan ve her ay emekli aylıklarıyla birlikte ödenen tutar olmaktadır.

İlave ödemeden kimler yararlanmaktadır?

İlave ödemeden 5434 e tabi ve 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna tabi görev yapan Tabip veya Diş Tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emeklilik statüsünde aylık bağlananlar yararlanmaktadırlar.

İlave ödeme tutarı ne kadardır?

Tabip veya Diş Tabiplerinden;

- İlgili mevzuatlarına göre uzman olanlar için 17000 (1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 17000 gösterge rakamı 26000 gösterge rakamı olarak uygulanacaktır)

- Uzman olmayanlar için ise 13000 (1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 20000 gösterge rakamı olarak uygulanacaktır)

Gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar olmaktadır.

İlave ödemeden kimler yararlanamaz?

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları dışında emeklilik statüsünde aylık alanlar,

Emeklilik statüsünde makam tazminatı ödemesinden yararlananlar,

Emekli olduktan sonra emekli aylığı kesilmemiş olsa dahi kısa vadeli sigorta kollarına (iş kazası ve meslek hastalığına) tabi olarak çalışmaya başlayanlar dahil sosyal güvenlik kapsamına kayıtlı çalışanlar,

İlave ödemeden yararlanamamaktadırlar.

Ayrıca; 5510 sayılı Kanuna göre emekli aylığı bağlanmış olan doktor ve diş doktorları, İşçi ve esnaf statüsünde emekli aylığı bağlanmış olan doktor ve diş doktorları yararlanmamaktadırlar.

İlave ödeme ile makam tazminatı aynı mıdır?

İlave ödeme ile makam tazminatı aynı olmamakla birlikte yapılan ödeme şekline bakıldığında aynı olmaktadır. Yani doktorlar için yasal düzenlemelerde makam tazminatı gösterge rakamı belirlenmemiştir. Bizce bunun yerine geçecek şekilde bir makam tazminatı ödemesiyle aynı ilave ödeme şeklinin benimsenmiş olduğunu da değerlendirebiliriz. Makam tazminatı 5434'e tabi memurlar içindir ve emeklilikte yararlanmak için en az 2 yıl görev yapma şartı vardır, ilave ödemede ise herhangi bir süre olarak görev yapma şartı yoktur.

İlave ödeme emekli ikramiyesini etkiler mi?

İlave ödeme sadece emekli aylıklarını ilgilendiren bir ödeme şeklidir. Emekli ikramiyesine bir katkısı bulunmaz.

5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmü;

"Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz."

23/6/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Temmuz 2022 tarihinde uygulamaya girecek olan 7411 sayılı Kanunla gelen değişiklik hükümleri;

"MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(17.000)" ibaresi "(26.000)" şeklinde, "(13.000)" ibaresi "(20.000)" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır."

Sonuç bağlamında;

Doktorlardan ve diş doktorlarından bu unvanları esas alınarak emekli olanlardan emeklilik statüleri 5434 sayılı Kanun kapsamında olanlar ilave ödemeden yararlanmaktadırlar.

5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlananlar ise 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yararlanmaya başlayacaklardır.

Bu bağlamda sizin için söylenecek değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır;

Hemşire unvanı ile memur olduğunuz tarih 2014 yılı olduğu için 5510 sayılı Kanuna tabi olmaktasınız. Diş hekimliğini bitirdiğinizde ve şayet yine diş doktoru olursanız sadece görev unvanınız değişmiş olur.

Emeklilik aylık bağlanma sisteminiz 5510 sayılı Kanun kapsamında olur, vekil öğretmenlik, özelde çalışılan süreleriniz yine emeklilik hizmet ve emeklilik aylık hesabında uygulanır.

8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlayan kadın memurların emekli olabilmeleri için 25 hizmet yıllarının olması gerekmektedir. Şayet engellilikten dolayı emekli olmak istenirse 25 yıl şartı aranmaz.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren de yukarıda belirtilen oranlarda ayrıca ek ödeme tutarlarının da aylık bağlandığı zaman ve maddede belirtilen şartların taşınması halinde ayrıca ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Emekli aylık tutarınızın hesaplanması konusu

Sitemize zaman zaman yapılan müracaatlarda 5510 a tabi memurların aylık ve emekli ikramiye tutarları istenilmekte ve bu konuda hesaplamaların yapılması istenilmektedir.

Ancak bilinmesi gereken husus şudur:

5510 a tabi memurlar için sitemizde net bir hesaplama yapılması mümkün olmamaktadır. Zira, 5510 a tabi memurların yaşlılık aylığı, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı, malullük aylığı gibi yapılacak hesaplamalarda memurun tüm çalışma hayatı süresince SGK prime esas kazançları, ortalama aylık kazançları, güncelleme katsayısı vb. gibi bilinmesi gereken verilere ihtiyaç olmakta, bunun ise tarafımızca veya ziyaretçilerimizce bilinmesi mümkün olmadığından (özellikle prime esas kazançları) bu konularda bir hesaplama yapmamız da mümkün olmamaktadır. Tahmini bir hesaplama yapılması da zaten net bir bilgiyi içermeyecek ve yanıltıcı bilgi ve hesaplamalara yol açabilecektir. Esasen, kişilerin çalışma hayatları içerisindeki toplam kazançları da farklı olabilmektedir. Bu nedenle de kişi bazında bir hesaplama yapılması da mümkün olamamaktadır. SGK prime esas kazançların SGK sistemlerinde olduğu bilindiğinden aylık konusunda net bilginin de SGK tarafından öğrenilmesi gerektiğini belirtebiliriz.

Ancak, özetle şunu belirtmek isteriz. Her durumda 5510 a tabi memurların görev aylıklarının tamamı prime esas kazançlarda dikkate alınmış olsa da 5510 sistemindeki emekli aylığı bağlanması hesabının 5434 sistemindeki emekli aylığı bağlanması hesabıyla kıyaslanmaz. Şöyle ki; 5434 e tabi aylık hesabında tüm çalışma süresindeki primlerin ortalamasının etkisi yoktur, memurluk süresi içerisinde bulunduğu ve en yüksek aylık bağlamaya imkan veren konumu esas alınmaktadır. 5510 da ise bunun tamamıyla aksine tüm çalışma süresi içerisinde almış olduğu görev aylıkları ve prime esas kazanç tutarları memurun emekli aylığını belirlemede büyük etkendir. Yüksek maaş alınma ile düşük maaş alınma bağlanacak olan aylığı etkilemektedir. Bu bakımdan 5510 a tabi olanların prime esas kazançları ne kadar yüksekse o kadar yüksek, ne kadar az ise o kadar da az emekli aylığı alması kaçınılmaz olmaktadır.

Ayrıca, hem 5434 hem de 5510 a tabi memurlar için emekli ikramiyesi hesaplanması sistemi aynı olduğundan, yani 5510 a tabi memurlar da 5434 e tabi memurlar için uygulanan emekli ikramiyesi hesaplama sistemi kapsamında oldukları için, sadece emekli ikramiyesi hesaplaması için https://www.memurlar.net/maasrobot/ adresimiz ziyaret edilebilir.