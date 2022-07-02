Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı
2022 yılı batı-batı atamaları açıklandı.
Eklenme : 02 Temmuz 2022 23:40
22 Haziran 2022 tarihinde yapmış olduğumuz haberde emniyetin batıdan batıya tayinleri açıklamadığına ve atama bekleyen polisler ve ailelerinin mağduriyet yaşadığına yer vermiştik.
Bu haberin ardından kısa süre içerisinde 2022 yılı batıdan batıya atama sonuçları açıklandı.
Çeşitli mazeretlerle tayin bekleyen personel, atamaya dair sonuçlara kurum
içi personel bilgi sistemi aracılığıyla sicil ve şifre girerek ulaşabilecek.