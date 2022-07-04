Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Enflasyon, Haziran ayında yüzde 4,95 olarak açıklandı.

MEMURLARIN ALACAĞI ENFLASYON FARKI

Enflasyon 2022 yılının Ocak ayında yüzde 11,10, Şubat ayında yüzde 4,81, Mart ayında yüzde 5,46, Nisan ayında yüzde 7,25, Mayıs ayında yüzde 2,98, Haziran ayında da yüzde 4,95 olarak açıklandı.

Haziran ayı ile birlikte memurların alacağı enflasyon farkı kümülatif olarak yüzde 34.85 oldu. Memurlar toplamda yüzde 41,69 zam almış oldu.

HESAPLAMA YÜZDE 7,5'A GÖRE YAPILDI

Kamu personelinin Temmuz'da alacağı enflasyon farkı hesaplaması yüzde 7,5'a göre yapıldı. Bilindiği üzere toplu sözleşme ile yüzde 5, TBMM'den geçen Kanunla da yüzde 2,5 zam verilmişti.

Enflasyon farkının yanında memurlar, 2022 yılının 2. yarısında da memurlar yüzde 7 zam alacak.



