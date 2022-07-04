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Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi

Haziran ayı enflasyonu ile memurlara enflasyon farkı belli oldu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bu farkın dışında 'seyyanen zam' talebinde bulundu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, enflasyon rakamlarının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Temmuz 2022 11:06
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Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi

'Seyyanen zam' çağrısı yapan Ali Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

ENFLASYON KAYNAKLI GELİR KAYBININ KARŞILANMASI, MAAŞLAR ARASI MAKASIN BÜYÜMEMESİ İÇİN SEYYANEN İYİLEŞTİRME YAPILMALI

Haziran enflasyonu %4,95, Ocak-Haziran enflasyonu %42,35 olarak açıklandı. Kamu görevlileri ve emekliler için maaş/ücret artışı ise toplamda %41,69 olarak gerçekleşti.

Son dönemlerde üretim ve tedarik zincirinde yaşanan problemler, dövizdeki dalgalanmalar ve küresel krizin yansımaları sonucu oluşan enflasyon, bir dünya sorunu haline gelmiştir. Bu durum fiyat artışlarına, kamu görevlilerinin maaşlarında kayıp oluşmasına neden olmuştur.

Enflasyon rakamlarının büyüklüğü; alım gücünün küçüldüğünün ve sabit gelirlilerin ekonomik kayıplar yaşadığının göstergesidir. Son 6 aylık süreçte yaşanan beklenmedik fiyat artışları, kamu görevlilerinin maaş/ücretinde azımsanmayacak oranda kayıp oluşmasına neden olmuştur.

Özellikle kira,emtia,enerji vb zorunlu harcama kalemlerindeki beklenmedik artışlar emekçinin cüzdanını yakmakta; başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirliler yaşanan artışları derinden hissetmektedirler.

Özetle enflasyon, sadece rakam olmaktan çıkmış, maaş ve ücretleri eritmiş, alım gücünü ciddi oranda düşürmüş ve gelir dağılımındaki adaletsizliği maalesef büyütmüştür.

Diğer taraftan, küresel ve bölgesel krizlere rağmen kayıpları telafi etmeye ve alım gücünü yükseltmeye yönelik devletimiz tarafından atılan kararlı adımlar; "enflasyonun tek haneye düşeceği" inancımızın korunmasını sağlamaktadır.

Nitekim, Temmuz ayı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Asgari Ücrete yapılan %30 ara zam açıklaması; yaşanan fiyat artışlarının görüldüğünün ve devlet-millet iradesiyle "yükselen enflasyon-düşen alım gücü" sarmalının son bulması için verilen mücadelenin göstergesidir.

Asgari Ücret artışına bağlı olarak gelir ver. muafiyet tutarlarındaki artış önemli olmakla birlikte, G.V matrahlarının da en az bu oranda arttırılması hem maaş/ücret artışının belli oranda geri alınmasını engelleyecek hem de yaşanan kayıpları bir nebze telafi edecektir.

G.V matrahında düzenleme yapılmasına ilave olarak, önümüzdeki 6 aylık süreçte enflasyon ve döviz kuru beklentileri/tahminleri/gerçekleri göz önünde bulundurularak aynı kayıpların yaşanmaması için %41,69 artışa ilave olarak seyyanen zam yapılmalı ve açılan makas daraltılmalıdır.

Memur-Sen olarak; en iyi zammın fiyat istikrarı olduğunu, enflasyon korkusunun fiyat istikrarı ile son bulacağını, enflasyon farkının ise geçmiş kayıpları telafi etmediği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Seyyanen zam ve eşel mobil açıklaması

Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen "Büyük ve Güçlü Türkiye" ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için SEYYANEN ZAM yapılmalı, VERGİ MATRAHLARI yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda EŞEL MOBİL uygulanmalıdır.

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