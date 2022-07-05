300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 2022 yılı Temmuz ayında memurlar, toplu sözleşmeyle verilen %7'lik zamla beraber, enflasyon farkını da ekleyince toplamda yüzde 41,69 zam almış oldu.

Memurlar.net olarak 2022 yılı için toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkını memurlar.net maaş robotuna yansıttık.

Maaş robotuna, zamlı katsayıların yanı sıra, asgari ücret indirimindeki artış da eklenmiştir.

2022 yılı Temmuz ayı zamlı memur ve akademik personel maaşları için tıklayınız.

2022 yılı Temmuz ayı zamlı sözleşmeli personel ücretleri için tıklayınız.

Memur emekli maaşları için tıklayınız.

Belediye Başkanı maaşları için tıklayın.

Muhtar maaşları için tıklayın.