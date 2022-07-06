Saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketine gönderildi

Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) ile kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya (47) arasında tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay, ameliyata alındı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

Doktor Karakaya'nın evli ve iki kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Saldırganın Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, Yunak Devlet Hastanesi'nden belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı.

Saldırganın 57 yaşındaki annesi Keziban Akçay'ın yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının yaşamını kaybettiği öğrenildi. Saldırganın da annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Saldırıda kullanılan silahın, saldırgan adına kayıtlı taşıma ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Hastane önünde toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları olaya tepki gösterdi. Bazı sağlık çalışanları ve doktorların gözyaşı döktüğü görüldü.

Vali Özkan, hastane önünde toplanan ve olayı protesto eden kalabalığı sakinleştirmeye çalışarak, burada yaptığı konuşmada, "Acımız hepimizin acısı, anlıyorum. Maalesef hastanemizde görevinin başında bir hekimimiz saldırıya uğramıştır. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımızın üretmiş olduğu kamu hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın." diye konuştu. Vali Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef üzülerek söylüyorum, saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan, sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. Saat 14.30 sıralarında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay, Şehir Hastanesi'nde çalışan uzman doktor Ekrem Karakaya'nın poliklinik odasına gelmiş ve silahlı saldırıda bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren yaralı güvenlik görevlisi de daha sonra hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah'tan rahmet, başta yakınları ve mesai arkadaşları ve tüm sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyoruz. Konu adli makamlarımızca çok yönlü olarak soruşturulmaktadır. Bütün teknik ekiplerimiz, savcılarımızın koordinesinde çalışmaktadır."

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Salih Yahya Aksanyar da hastane önünde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Sağlık çalışanlarının güvenliği için tedbirlerin artırılması gerektiğini dile getiren Aksanyar, "Hekime uzanan eller kırılsın." dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya Şehir Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir de olayın ardından hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Doktorlar ve sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi morgu önüne geldi. Karakaya'nın eşi, yakınları, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Konya Valisi Özkan, İl Sağlık Müdürü Koç, doktor ve sağlık çalışanlarının katılımıyla dua edildi.

Gözyaşları içerisinde morgdan alınan Karakaya'nın cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında, dualarla cenaze arabasına konuldu.

Doktor Karakaya'nın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi.