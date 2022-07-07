Kılıçdaroğlu 'başörtüsünden atılan' öğretmen Sultan Kara'yı ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde "başörtüsü yasağı" nedeniyle öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara'ya yarın (7 Temmuz) 'helalleşme' ziyaretinde bulunacak. Kılıçdaroğlu saat 10.30'da Kara ve ailesini Ankara'daki evinde ziyaret edecek.

KARA, 'BİZDEN ÖNCE ÖZÜR DİLENMELİ' DEMİŞTİ

28 Şubat 1997'de Ankara'da Ulubey İlköğretim Okulu'nda görevli olduğu dönemde "başörtüsü" gerekçe gösterilerek mesleğinden atılan Kara, 2012 yılında yaptığı açıklamada, "Bize bunları yaşatanların tamamı bunun hesabını vermelidir. Bizden önce özür dilenmeli, sonrasında da haklarımız iade edilmelidir" diye konuşmuştu.

''Başörtüsü yasağı'' gerekçesiyle öğretmenlik mesleğinden ayrılan Kara 2015 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "28 Şubat mağduru öğretmenlerin göreve geri dönmesi" kararını kullanmayacağını açıklamıştı. Kara bu dönem yaptığı açıklamada, ''Verilen listeden okul beğenmek yerine beyaz bir kağıt isteyerek bu sefer atanmamın iptalini kendi ellerimle istedim. Çünkü artık devlet huzurunda işçi emeklisiydim" demişti.

BALYOZ DAVASINDA TUTUKLU KALAN KUTLUK'U DA ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Balyoz davasında 4 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u da Ankara'daki evinde ziyaret etmiş, "Terör örgütü ile birlikte askerlere kumpas kuranlardan hesabını soracağız" demişti.