Bakan Kasapoğlu'ndan 'ücretsiz yurt' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerin 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerinin müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "(Seyehatsever.gsb.gov.tr) adresi bugün itibarıyla yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarının her daim milletin hizmetinde olması gibi bir misyonu bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İşte pandemi sürecinde bunu gördük. Karantina uygulamasını en başarılı uygulayan ülkeydik. Bu yurtlar sadece öğrencilerin değil, gerektiğinde tüm memleket evlatlarının, hatta yurt dışından gelen misafirlerin de evi. Onu da ispatladık. Bu yaz farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz. Gençlerimiz Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye, nereyi gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz konaklama imkanlarını yine yurtlarımızda sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacak."

- "100 binden fazla gencimiz Müzekart'larına kavuştu"

Yakın zamanda "Müzekart Genç Ne Sever" (GNS) uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Müze ve ören yerlerini ücretsiz hale getirdik. 18- 25 yaş arası tüm gençler için ücretsiz Müzekart GNS uygulamasını başlattık. 'Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacak ve bu seyahatlerinde bakanlığımızın misafiri olarak 300'den fazla müze ile ören yerini ziyaret edecek.' dedik. Duyurumuzdan sonra kısa süre içinde 100 binden fazla gencimiz başvurusunu yaptı ve ücretsiz Müzekart'larına kavuştu. Binlerce gencimiz ise arzu ettikleri müzeleri gezmeye başladı. Gençlerimiz, 'gençnesever.com'a girip, ücretsiz Müzekart'larını hemen alabilirler. İlana çıkan etkinlikler, ücretsiz biletler ve çekilişler için ayrıca başvuruda bulunabilirler." açıklamasında bulundu.

Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki Anadolu'muzun bizi biz yapan değerlerini yakından tanıma adına yeni genç arkadaşlarıyla birlikte olma, kardeşliklerini güçlendirme, tabii ki eşsiz Anadolu'muzun güzide zenginliklerinin tekrar farkına varma anlamında gençlerimiz inşallah bu yaz birlikte yaşayacaklar. Zaman zaman biz de onlara katılacağız. 'gençnesever.com' ve bununla birlikte '444 0 472' (AloGSB) hattımızı bir kez daha ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm genç seyahatseverleri ülkenin dört bir yanındaki yurtlara bir kez daha davet ettiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Hizmet felsefemiz, gençlerimizin tüm süreçlerin içerisinde, planlamasından uygulamasına, denetimine kadar var olması. En önemli önceliğimiz bu. Gençlerimizle birlikte karar vererek, uygulayarak ve geliştirerek inşallah hizmet çıtamızı yükseltmeye, mutluluğu büyütmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Yurtlardaki konaklama konusunda sınırlamaya ilişkin soru üzerine de Kasapoğlu, "Her ilde 3'er gün konaklama süreci var. Ona göre programlarını yapıp, her ilde 3'er gün konaklamaya devam edecekler." dedi.

Üniversite öğrencilerinin kredi borçları

Üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarıyla ilgili soru üzerine Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan, enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç ve tabii gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi, gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Hiçbir gencimizi bu süreçlerde mağdur etmediğimiz gibi, bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları atacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin kredi uygulaması, burs uygulaması ve yurt alt yapısı, dünyanın en güçlüsü. En geniş kredi ve burs alt yapısı ülkemizde. Bunlar son 20 yılda ortaya konan çalışmalar, hep genç odaklı siyasetin ürünleri."

Kasapoğlu, "Gençlerimizi ne ekonomik konjonktür kaynaklı durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz. Konuyu istismar etmelerine, siyaset malzemesi olma noktasında fırsat üretme çalışmalarına da en güzel şekilde karşı koyar, meydan vermeyiz. Gençlerimiz müsterih olsunlar. Devlet ve hükümet olarak genç odaklı siyaset anlayışımızla onların yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sporcularımız, yine bizlere büyük heyecan yaşattı"

Bakan Kasapoğlu, 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcuların önemli başarılara imza attığını hatırlatarak, "Sporcularımız, yine bizlere büyük heyecan yaşattı. Evlatlarımız elde ettikleri toplam 108 madalya ile milletimizin göğsünü kabarttı. 24 branşta 185 erkek ve 134 kadın sporcuyla katıldığımız Akdeniz Oyunları'nda 17 farklı branşta madalya elde ettik. 6 branşta madalya sıralamasının zirvesinde, 6 branşta ise ilk 3'te yer alıp, 17 farklı branşta madalya kazandık. Türkiye'nin branş çeşitliliğinde ne seviyelere geldiğini gösterdik. Bocceden tekvandoya, güreşten okçuluğa, yüzmeye kadar hem branş çeşitliliğimiz hem de ülkemizin büyüyen iddiası gururla ilerliyor." diye konuştu.

Tesisleşme noktasında Türkiye'nin çok önemli bir seviyeye geldiğini kaydeden Kasapoğlu, "Sporcu yetiştirme çalışmaları, performans takip sistemi ve modern antrenman teknikleri, dünyanın en muhteşem tesisleriyle bir araya geldiğinde, bunun üzerine sporcularımızın azim ve kararlılıkları eklendiğinde, hedeflerimize ulaşma noktasında önümüzde hiçbir engelin olmadığını bir kez daha gördük. Daha önce temsilci dahi gönderemediğimiz branşlarda bugün hamdolsun madalyalarla bizi temsil eden sporcularımız var. Hamdolsun performansta çok farklı noktadayız. Akdeniz Oyunları'ndaki bu gurur tablosunu bize yaşatan sporculara, antrenörlerine ve ailelerine müteşekkiriz. Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inançla, azimle, kararlılıkla aynı yola başarıya birlikte koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.