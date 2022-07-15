Bahçeli: Türkiye'nin ihtiyacı olan birleştiren iradedir

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar

'Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü...

İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı''na düzenleniyor.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor.

''TÜRKİYE'NİN İHTİYACI OLAN BİRLEŞTİREN İRADEDİR''

Törende konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türk milleti gazi bir millettir, Türk devleti gazi bir devlettir. Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye işgal edilecekti. Tehlike bu kadar ileri noktadaydı. Milletimizin fedakarlığı sayesinde teröristler hak ettikleri tepkiyi şiddetle görmüşlerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuştur. FETÖ Türkiye'yi tuzağa çekmiştir. 15 Temmuz'dan dersler çıkarmak gerekir. Devletin bekası her türlü siyasi arayışın üstündedir. Karmaşadan çıkar kazanmak isteyenlerin oyununu bozarız. Türkiye'nin ihtiyacı olan birleştiren iradedir.

''BİR OLALIM, TÜRKİYE'NİN İSTİKLALİNE BAĞLI KALALIM''

Kısır gerilimlerle oyalanacak vakit yoktur. Bir olalım, Türkiye'nin istiklaline bağlı kalalım. Türkiye zalimlere yem olmayacak kadar kudretlidir. Daha fazla kaynaşalım, Türkiye karşıtlarına uymayalım.''