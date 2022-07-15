Erdoğan: Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı

Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü...

İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı''na düzenleniyor.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Sinsi oyun 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu.

"Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu?"

Şimdi bunların 6'lı masaları var. Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka... Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te yani bizim Mehmedimize saldıranlarla beraber, omuz omuza yürüyorlar.

85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi hep birlikte herkese gücümüzü ispatladık. Cumhur İttifakı olarak nasıl ispatladıysan bundan sonra da ispatlamaya devam edeceğiz.

Hani biriside akşam saat 23'te Yeşilköy Havalimanı'na gelmişti? "Haberim olsaydı ben de beklerdim" diyordu. Oradan Bakırköy Belediyesi'ne giderek televizyon karşısında kahvesini yudumluyor. Orada on binler vardı. Kadın erkek, genç, yaşlı herkes oradaydı.

"Darbecilere direnenler o gece şehadeti göze aldı"

Şu anda Ankara başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü kalpler aynı anda atıyor. Bu buluşmanın adı Cumhur İttifakı. Saraçhane'de şu süs havuzlarının dili olsa da abdestsiz şehit olmamak için kendine uzanan elleri anlatsa. Ankara'daki TBMM'nin dili olsa da üzerlerine bomba yağarken sizlerin emanetine nasıl sahip çıktıklarını anlatsa. 15 Temmuz öyle bir geceydi ki darbecilere karşı direnmek üzere harekete geçenlerin tamamı şehadeti göze almıştı.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için var gücümüzle çalışacağız.

"İstanbul'daki sel afetinde sorumlular neredeydi?"

Sel afetinde sorumlular neredeydi İstanbul'da? Değerli kardeşlerim aynı şekilde Ankara'da. Neredelerdi? Bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Ama durmak yok, çok çalışacağız. Bu hesabı sormaya hazır mıyız? Bizim soracak hesabımız var. Bizim kalkınma devrimimizin en büyük şahidi İstanbul'dur.

2023 sınavını başarıyla vererek bu kutlu menzilde yolumuza devam edeceğiz. Ben sizin bu inancınıza güveniyorum. Rabbim bizleri bu yolda daim eylesin.

15 Temmuz'la ilgili anlatılacak o kadar çok şey var ki, tarih hepsini hakkıyla kaydedecektir. 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil iman belirler.

"Asıl tahammul edilemeyen Türkiye'nin son 2 asırdır özgürce kendi istikametine yönelmesidir"

Gezi olaylarının sebebi ağaç değildi. 17-25 Aralık adalet arayışı değildi. Çukur eylemlerinin sebebi meşru hak talebi değildi. Terör örgütlerinin saldırılarının sebebi tabi süreçler değildi. 15 Temmuz'un sebebi milletin çıkarları değildi. Finans saldırısının sebebi faiz, kur hesabı değildi. Siyasi ve ekonomik ambargoların sebebi demokrasimizi koruma gayesi değildi. Tahammul edilemeyen Cumhur İttifakı değildir, asıl tahammul edilemeyen Türk milletinin kendi hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır. Asıl tahammul edilemeyen Türkiye'nin son 2 asırdır özgürce kendi istikametine yönelmesidir. Siz bakmayın yalan ve çarpıtma ile bu gerçeklerin üzerini kapatmaya çalışanlara. Üstelik bu tiyatroları da en sakil şekilde sergiliyorlar.

"NATO Zirvesi'nde FETÖ'yü, PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak kayıtlara geçirttik"

Ne diyor Bay Kemal "Bu bir tiyatroydu" diyor. 252 şehidimize tiyatro diyor. Hala FETÖ'ye rahmet okuyanlar var. Kusura bakmasınlar, neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. Yabancı büyükelçilerden gelecek talimatlara göre siyasetlerini şekillendirenler bu topraklara ait olamazlar. Her fırsatta ülkesini yabancılara kötüleyenden bu millete hayır gelmez. Teröristin sırtını sıvazlayandan devlet adamı olmaz. 15 Temmuz'a şöyle ağız dolusu bir darbe girişimi diyemeyenden milletin adamı olmaz. Terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz. Saraçhane'den sesleniyorum, FETÖ terör örgütü olarak uluslararası kayıtlarda yoktu. Bu son NATO Zirvesi'nde FETÖ'yü, PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak kayıtlara geçirttik.