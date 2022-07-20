Kurs açma ve kapatma iş ve işlemleri nasıl yapılır?

e-Yaygın sistemi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı hayat boyu öğrenme kurumları tarafından sürdürülen eğitim faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve kayıtlarının tutulduğu sistemdir.

Bu kapsamda, kursların açılmasına ve kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 45. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında; "(2) Kurslar; program, aday kursiyer sayısı, öğretmen ve usta öğreticilerin çalışma saatleri ile benzeri bilgiler içeren teklifin milli eğitim müdürü tarafından onaylanmasıyla açılır Kurs Açma, Öğretmen ve Usta öğreticilerin Görevlendirme Onay1 Çizelgesi Ek-3 'te yer alan kurs açma onayları, tek olarak alınabileceği gibi toplu olarak da e-Yaygın sisteminden alınabilir.

(3) Kurs açma ve kapatma işlemleri e-Yaygın sistemi üzerinden yapılır." hükmü yer almaktadır.

Kurslarla ilgili iş ve işlemlerin hangi sistem üzerinden yürütüleceğine ilişkin aynı Yönetmelik in 85. maddesinin ikinci fıkrasında; "(2) Kursiyer aday kayıt, kurs açma ve kapatma onayları, kurs bitirme belgeleri, öğrenim belgeleri, personel verileri, hayat boyu öğrenme istatistikleri Bakanlıkça belirlenen diğer iş ve işlemler de e-Yaygın sistemi üzerinden yürütülür. " hükmü yer almaktadır.

Buna göre yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurs açma ve kapatma iş ve işlemlerinin e-Yaygın sistemin üzerinden yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR