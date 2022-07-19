YKS tercih kılavuzu yayınlandı

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2022-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU