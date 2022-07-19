YKS'de sıralama sürprizi

YKS sonuçları açıklandı. 3 milyon 243 bin 425 adaydan 1 milyon 61 bin 686'sı üniversiteli olacak.

Bu yıl barajın kaldırılmasına, aday sayısının çokluğu ve sınavın geçen yıllara göre daha kolay olması da eklenince, adaylar daha çok net yapmasına rağmen sıralamada geriye düştü.

Doğru yapanların sayısı da arttığı için belirleyici olan matematik netleri etkisiz kaldı.

Uzmanlar öğrencileri tercih yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Konuyla ilgili NTV'ye konuşan eğitim uzmanı Nazik Kösegil, bu sene yapılan YKS'de sıralamayla ilgili büyük bir problem yaşandığını belirtti.

Özellikle alt sıralarda olanların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Kösegil, öncelikle sıralamalara dikkat edilerek üniversite ve bölüm araştırması yapılması gerektiğini vurguladı.

PUANA BAKIP TERCİH YAPMAYIN!

Öğrencilerin kesinlikle puanlarını dikkate alarak tercih yapmamaları gerektiği vurgularken, puan ile sıralama arasında geçen seneye göre ciddi farklar olduğu belirten Kösegil şu şekilde konuştu:

"Dolayısıyla sınav sonuç belgesi okunurken yerleştirme puanının hemen yanında bir başarı sıralaması var, öğrenci bu seneyle geçen seneki başarı puanlarını eşleştirmeli. Bu yıl başarı sırasında virgülden sonraki rakamlar bile etkili olacak. Bir üniversiteyi tercih eden 200 kişi ise örneğin bu sene 1000 kişi oldu. Asla 'kesin bu bölüme yerleşirim' diye tercih yapmasınlar çünkü bu sene aynı puan diliminde daha fazla öğrencinin yer alması bu tercih sıralamasını etkileyecek."

Bu yıl tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için başarı sırası koşulunda değişiklik olmadı.

"24 TERCİH HAKKINI DA KULLANIN"

Uzmanlar, yoğun rekabet olacağı için 24 tercih hakkının da kullanılması tavsiye ediyor.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

Terciler 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.