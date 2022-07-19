YKS'de başarı sıralaması ve kontenjanları
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Temmuz 2022 10:26
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün paylaştı: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.
Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. Adaylar, kılavuza osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
Adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında osym.gov.tr'den yapabilecekleri hatırlatıldı.
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