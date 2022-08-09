Emeklilikte, ücretsiz izinde geçen sürelere emeklilik ikramiyesi ödenir mi?

Soru ; İyi günler , 1991 yılında hemşire olarak göreve başladım. 1998 yılında 9 ay, 2009 yılından 6 ay ücretsiz iznim var. Bunları borçlandım. Temmuz 2022 da emekli olmayı planlıyorum. Emeklilik maaş ve ikramiye hesaplamasında bu borçlanma dikkate alınır mı yani 30 yıldan mi 29 yıldan mi emekli olurum. Sgk ya ulaşamadım. Yazılı başvurdum hala dönmediler. Bilgilendirirseniz sevinirim.

Detaylar:

Sosyal Güvenlik Kurumundan borçlanma yaparak hizmet satın alınan ücretsiz izin süresi ile birlikte 30 yıl hizmet toplamı üzerinden emekli olunduğunda, emekli ikramiyesi 30 tam yıldan mı, yoksa borçlanılan ücretsiz izin süresi düşülüp 29 tam yıldan mı emekli ikramiyesi hesaplanır.

Memurların emeklilik ikramiyelerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde gösterilmiştir. Bu madde hükmü gereği, memurlara emekliliklerinde her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiye tutarı olarak verilmektedir. Toplam hizmetten artan 1 tam yıldan az sürelere ise verilmemektedir.

657 sayılı Kanun kapsamında veya personel kanunları kapsamında kullanılan ücretsiz izinli geçen süreler hiç çalışılmamış sürelerdir. Bu sürelerin hizmet olarak kabul edilmesi için kişilerin taleplerinin olması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanılması gerekmektedir. Borçlanma yapılan bu süreler kişinin çalışılmış hizmet süresi olarak işlem görür.

Borçlanma yaparak hizmet kazanılan bu süreler memurların emekli ikramiyesi ödenmesine esas tutulan her tam hizmet yılı hesabında da dikkate alınır.

Sonuç bağlamında;

30 yıl hizmet sürenizin 15 ayı ücretsiz izin nedeniyle kullanılan bir süre ise ve bu sürelerin tamamını borçlanma yaparak 30 tam yıl (1 gün dahi eksik olmamak, yani 29 yıl 11 ay 29 gün olmamak şartıyla) olması halinde, 30 tam yıl üzerinden emekli ikramiyenizin hesaplanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, 30 tam yıl üzerinden emekli aylığınızın hesaplanacağını, 30 tam yıldan az olması halinde arta kalan sürelerin de yine orantılı olarak emekli aylığınızın hesabında dikkate alınması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Tavsiyemiz, emekli olmadan önce emeklilik hizmet sürenizin tam yıl olup olmadığı konusunda Kurumunuzdan bir hesaplatma yaptırmanızda fayda görmekteyiz. Zira 1 gün bile eksik hizmet 1 tam yılınıza karşılık emekli ikramiye alacağınızda hak kaybı ortaya çıkaracaktır.