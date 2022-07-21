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Ek göstergesi 3600'e yükseltilmeyen güvenlik mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri

Ek göstergesi 3600'e yükseltilmeyen güvenlik mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri

Eklenme : 21 Temmuz 2022 12:34
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Ek göstergesi 3600'e yükseltilmeyen güvenlik mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri

Ek göstergesi 3600'ün altında kalan bazı mesleklere/unvanlara emekli aylıklarından ayrı olarak her ay 1200 TL tutarında ilave ödeme yapılacaktır. Ek göstergesi 3600 e yükseltilmeyenlere, 3600 ek gösterge uygulananların emekli aylık tutarlarına yakın bir tutarda emekli aylıkları ödenecektir.

Detaylar/Değerlendirmeler:

5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7417 sayılı Kanunla getirilmiş olan ve 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli uygulanacak olan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen Ek Madde 85 hükmü şu şekildedir;

"Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli/yaşlılık aylığı veya malullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına esas ek göstergeleri 3600 gösterge rakamının altında olup aylıkları ile birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay aylıkları ile birlikte 1.200 TL tutarında ilave ödeme yapılır. Bu fıkra kapsamında ilave ödemeden yararlananlar ek 81 inci madde hükümlerine göre ayrıca ek ödemeden yararlanamazlar.

Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

Hizmet sınıfı itibarıyla birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır."

HÜKMÜN YORUMU:

Bu hüküm ile,

- Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar,

-Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar,

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar ile

KAPAT [X]

-Çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı,

esas alınarak emekli/yaşlılık aylığı veya malullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına esas ek göstergeleri 3600 gösterge rakamının altında olup aylıkları ile birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere her ay aylıkları ile birlikte 1.200 TL tutarında ilave ödeme yapılacaktır.

Yapılan bu düzenleme bir anlamda 5434 sayılı Kanun Ek Madde 81 hükmü uyarınca yapılan 100 TL. ilave ödemenin güncellenerek artırılmış bir şekli olduğunu da söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak, bu sayılanlara ayrıca 100 TL. tutarında olan ek ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca, önemli husus olarak, 1200 TL. emekli olanlardan sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmama şartı ile ödenecektir. Şayet emekli olduktan sonra zorunlu olarak bir çalışma içerisine giren kişilere 1200 TL. ödeme yapılmayacaktır.

1200 TL. emekli ikramiyesinde dikkate alınacak mı?

Emekli aylık bağlanma sisteminden ayrı olarak ödenecek olan 1200 TL. lik ödeme sadece emekli aylıkları dışında ek ödeme olarak yapılacağından emekli ikramiyesi tutarını etkilemeyecektir.

Sonuç bağlamında, sayılan gruplardakilerden ek göstergeleri 3600 e yükseltilmemiş olanlar, yani yüksekokul mezunu olmayanların da emekli aylık tutarlarından ayrı olarak 1200 TL. ödeme yapılacak ve yapılacak olan 1200 TL. ile emekli aylıkları da sanki 3600 ek gösterge üzerinden yapılmış bir hesaplamaya yakın bir tutarda olacaktır.

Sadece, emekli ikramiyelerinde farklılık olacaktır. Yani, 3600 ek gösterge üzerinden yeni emekli olacak kişilere 3600 ek gösterge esas alınarak ikramiye hesaplanacak, yüksekokul mezunu olmayanlara ise ikramiye tutarları kendi ek göstergeleri üzerinden hesaplanacaktır.

Bu durumda 2022 ikinci yarı yıl katsayıları esas alınarak örnek olarak hesaplama yapıldığında ortaya çıkan sonuç şöyle olacaktır. Ancak, 1200 TL. lik ödeme 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

Yüksekokul mezunu polis memuru 1 inci derece 4 üncü kademeden emekli olduğunda diyelim 30 hizmet yılı üzerinden hesaplama yapıldığında aylık ve ikramiye tutarı şöyle olacaktır.

Emekli aylığı 9722 TL. Emekli ikramiyesi 350553 TL.

1 inci derece 4 üncü kademeye yükselmiş Lise mezunu polis memuru emekli olduğunda 2100 ek gösterge uygulandığında 30 hizmet yılı üzerinden aylık ve ikramiye tutarı ise şöyle olacaktır.

Emekli aylığı 6933 TL. Emekli ikramiyesi 249972 TL. Bu kişiye ayrıca 1200 TL. ödeme yapıldığında aylık tutarı 1200+6933 = 8133 TL. olacaktır, yani ek göstergesi 3600 e yükseltilmiş yüksek okul mezunu polislerden 1589 TL. daha az aylık almış olacaklardır.

Maddede sayılan mesleklerde/unvanlarda bulunanlardan 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlar ile hak sahipleri de yararlanacaktır;

1200 TL. lik ilave ödeme lise veya dengi okul mezunu olup da ilk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra sayılan görevlere başlamış olanlardan, yani 5510 a tabi memurlardan emekli, malullük aylığı alanlar ile vefat halinde hak sahipleri hakkında da uygulanacaktır.

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