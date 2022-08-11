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Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.

Eklenme : 11 Ağustos 2022 00:05
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Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Soru : Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Eğitim Müfettişi olarak görev yapmakta iken 01.06.2022 tarihinde yaş haddinden emekli oldum. SGK Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'nın 08.06.2022 tarihli, 'Aylık Bağlama İşlemi' konulu yazısında; "15.06.2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık bağlanmıştır" denilmektedir. Aynı yazının 'Emekli Bilgileri' bölümünde; Toplam Hizmet Süresi 43 yıl 09 ay, İkramiye Yılı 43, Emekli Aylığı 7,731,50 TL, Ek Ödeme 309,26 TL, Emekli Aylığı Toplamı 8.040,76 TL görülmektedir.

4/C Emekli aylıkları her ayın 1 inde ödendiğine göre, bu görünen aylık tutarı 1,5 aylık tutarı mıdır? 'Ek Ödeme' olarak görünen tutar her ay ödenecek mi? Temmuz ayı aylık farkı olacak mı? Ek Gösterge düzenlemesinden faydalanacak mıyım? İkramiye tutarım ilgili bankaya gönderildiği halde emekli aylığım henüz gönderilmedi. İlk emekli maaşımı ne zaman ne kadar alabilirim. 12.07.2022

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurlar görevde iken emekli olduklarında ayın 15 inde aldıkları görev aylıkları, memurun hizmetini sonraki ayın 14 üne kadar taşır. Yani 15 Mayıs 2022 görev maaşını alan memurun hizmeti 14 Haziran 2022 ye kadar olan süre olduğundan, emekli memura Sosyal Güvenlik Kurumu 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlar. Yaş haddi 1 Haziran 2022 olan kişinin de emekli aylık başlangıcı 15 Haziran 2022 tarihi olur.

Emekli aylıkları da 1 er ay olmak üzere her ay peşin olarak ödendiğinden bu memurun emekli aylığı 15 Haziran ile 30 Haziran 2022 arası 15 günlük bir aylık, daha sonra 1 Temmuz dahil daha sonraki aylarda ise her ay bazında aylık ödeme günü olarak emekli aylığı ödenir.

Yani, bir memur 15 Haziran itibariyle emekli olduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu bu memurun ilk emekli aylığını 15 Haziran itibariyle 15 günlük ve 1 Temmuz itibariyle de bir aylık ödemeye başlar, daha önce ödeme yapamaz.

Bu işlemler ödenecek aylıkların her ay peşin olarak ödeneceğine ilişkin Kanunlarda yer alan hükümler gereği olmaktadır.

Emekli aylık ödemesi bu şekilde olmakla birlikte peki kanunlara göre hak edildiği tespit edilmiş olan emekli ikramiyesi ödemesi yapılması için de emekli olduğu tarihi takip eden aybaşı beklenir mi:

Emekli ikramiyesi, memurun emekli aylığı hesabında esas alınan unsurlara göre belirlenir. Ancak, hem 5434 de hem de 5510 da hesaplanmış olan emekli ikramiyesinin emekliye ödemesi için belirli bir süre beklenmesini gerektiren bir hüküm bulunmaz.

Emekli ikramiyesinin ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilik işlemlerini sonuçlandırma hızına bağlı bir işlem olduğunu değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarları farklı hesaplamalara göre bulunan tutarlar olduğundan, ayrı ayrı ödeme gerektiren bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Yani emekli ikramiyesi emekli aylık tutarına katılmış şekilde ödenmez. Emekli ikramiyesi aylık tutarından hariç olarak ayrıca ödenir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Soru 1 - 4/C Emekli aylıkları her ayın 1 inde ödendiğine göre, bu görünen aylık tutarı 1,5 aylık tutarı mıdır?

Cevap 1- Belirttiğiniz tutarlar sizin 3600 ek gösterge 1. 4 intibak dereceniz ve hizmet süreniz üzerinden hesaplanan tutar olduğunu görmekteyiz. Bu tutarlar sizin her ay alacağınız ek ödeme dahil 1 aylık emeklilik aylık tutarınız olmaktadır.

KAPAT [X]

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden emekli aylık ve ikramiye tutarını hesaplamanız mümkündür.

Soru 2- 'Ek Ödeme' olarak görünen tutar her ay ödenecek mi?

Cevap 2- Ek ödeme 5454 sayılı Kanun gereğidir ve her ay ödenmektedir.

Soru 3- Temmuz ayı aylık farkı olacak mı?

Cevap 3- Temmuz ayı aylık farkınızın olması gerekecektir. Ve yeni emekli aylık tutarınızda memur maaş katsayısı oranı kadar artacaktır.

Soru 4- Ek Gösterge düzenlemesinden faydalanacak mıyım?

Cevap 4- Eğitim müfettişlerinin 3600 ek göstergeleri de 600 puanlık artış olacağından 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 4200 ek göstergeden hem aylık hem de ikramiye farkı açısından faydalanmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Soru 5- İkramiye tutarım ilgili bankaya gönderildiği halde emekli aylığım henüz gönderilmedi. İlk emekli maaşımı ne zaman ne kadar alabilirim.

Cevap 6- Bu konu hakkında yukarıda detaylı açıklama yapmış bulunmaktayız. Değerlendirmelerimiz bağlamında, 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle yaş haddinden emekliye sevk edilmeniz nedeniyle emekli aylıklarınızı alacağınız tarihi beklemeniz gereklidir. Ancak emekli ikramiyesi ödenmesinde bir tarih olmadığı için SGK tarafından işleminiz tamamlanmış ise ilgili banka şubesinden hemen alabilmenizin mümkün olabileceğini değerlendirdiğimiz için, ilgili banka şubesine müracaat etmenizi tavsiye edebiliriz.

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