İkinci serbest memur atama izinlerinin dağılımı yapıldı

21 Temmuz 2022 tarihinde "İkinci Atama İzinlerinin Dağılımı Çok Gecikti" başlıklı yazımızda; 2022 yılı için serbest memur atama izinlerinin halen dağıtılmamasının merkezi memur alımını etkilediği gibi kurumlar nakil atamalarının gecikmesine, öncelikli ihtiyaçların geç karşılanmasına, sağlık ve aile birliği gibi mazereti olan adayların da naklen alımlarının sekteye uğrama sorunlarını beraberinde getirdiğini, her geçen yıl tasarruf tedbirlerinin getirdiği daralmayla sayısı oldukça azalan serbest memur atama izinlerinin yıl içerisinde belirli bir takvime uygun şekilde kamuoyuyla ilan edilmesinin hem kamu idareleri hem de nakil bekleyen adaylar için çok daha faydalı olacağı hususunu Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün dikkatlerine sunmuştuk.

Bunun üzerine, Cumhurbaşkanlığının 25 Temmuz 2022 tarihli ve 2022/325 sayılı Kararı ile kamu idarelerine 2022 yılında atama yapmak üzere ikinci serbest memur atama izni dağılımı yapılmıştır.

Ancak, eskiden olduğu gibi her kamu idaresine kaç tane memur atama izni verildiği kamuoyuna ilan edilmemekte, Kamu E-Uygulama sistemi üzerinden kurum yetkililerinin erişimine açılmıştır.

Bu sebeple, yıl sonuna kadar yeni bir KPSS merkezi yerleştirilmesi planlanmadığı için özellikle eş ve sağlık gibi mazeretlerinden dolayı başka bir kamu kurumuna naklen atanmak için bekleyen adayların serbest memur atama izinlerinin dağılımının yapıldığını dikkate ederek harekete geçmelerinde fayda olduğunu ifade etmek isteriz.

