18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

Gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışları mercek altında
Gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışları mercek altında
İşte Tarım Kredi'de indirim yapılacak kalem kalem liste
İşte Tarım Kredi'de indirim yapılacak kalem kalem liste
Jandarma'da 32 generale terfi, 1 kadın albay tuğgeneral oldu
Jandarma'da 32 generale terfi, 1 kadın albay tuğgeneral oldu
Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımı
'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' tartışılıyor... İptal söz konusu değil!
'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' tartışılıyor... İptal söz konusu değil!
Adalet Bakanlığı'nda atama: Personel ve CTE Genel Müdürü değişti
Adalet Bakanlığı'nda atama: Personel ve CTE Genel Müdürü değişti
Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda rastgele, kanunsuz bir birim kurulamaz
Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda rastgele, kanunsuz bir birim kurulamaz
Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Hatice Yüzbaşı
Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Hatice Yüzbaşı
Semih Durmuş: Keyfiyeti ortadan kaldıracak alt düzenlemeler yapılmalı
Semih Durmuş: Keyfiyeti ortadan kaldıracak alt düzenlemeler yapılmalı
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 'otomotivde ÖTV indirimi' yanıtı
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 'otomotivde ÖTV indirimi' yanıtı
Tarım kredi marketlere kasap reyonu açılacak
Tarım kredi marketlere kasap reyonu açılacak
Bakan Özer: Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşmak
Bakan Özer: Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşmak
İkinci el oto satışları azaldı, fiyatlar değişmedi
İkinci el oto satışları azaldı, fiyatlar değişmedi
Togg test sürüşü için Kuzey Marmara Otoyolu'nda
Togg test sürüşü için Kuzey Marmara Otoyolu'nda
Rehin alınan banka müdürü ve çalışanlar kurtarıldı
Rehin alınan banka müdürü ve çalışanlar kurtarıldı
'TSK Cerablus'ta eylem yapanlara müdahale etti' iddiası yalanlandı
'TSK Cerablus'ta eylem yapanlara müdahale etti' iddiası yalanlandı
'Türkiye ekonomi modelimiz meyvelerini vermeye devam edecek'
'Türkiye ekonomi modelimiz meyvelerini vermeye devam edecek'
Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi açıldı
Enflasyon ve kur beklentilerinde artış sürüyor
Enflasyon ve kur beklentilerinde artış sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
Tarım Kredi marketlerinde pazartesiden itibaren indirim geliyor
Tarım Kredi marketlerinde pazartesiden itibaren indirim geliyor
SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
8 ilde yeni cemevi açılacak
8 ilde yeni cemevi açılacak
Kiranın ateşi düştü
Kiranın ateşi düştü
YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı
YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı
Trafik sigortası primlerine yüzde 20 zam
Trafik sigortası primlerine yüzde 20 zam
Benzine 1 TL üzerinde zam bekleniyor
Benzine 1 TL üzerinde zam bekleniyor
3 kurum toplamda 107 personel almak için ilana çıktı
3 kurum toplamda 107 personel almak için ilana çıktı
EYT'de detaylar netleşiyor: Parça parça emeklilik
EYT'de detaylar netleşiyor: Parça parça emeklilik
Ana sayfaÖzel Konular Emeklilik

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.

Eklenme : 13 Ağustos 2022 11:22
Yazdır
18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

Soru: Merhaba,01.08.1990 doğumluyum. 25.07.2007 ssk girişliyim. 945 gün özel sektörde çalıştım. Doğum günüme kadar 84 gün doğum günümden sonra da 01.08.2008 tarihinden 18.08.2008 tarihine kadar 18 gün primim ödenmiş. Geri kalan 843 gün ise 2010-2015 tarihleri arasında(Bu detayı şu yüzden veriyorum 01.08.2008 tarihinde 18 yaşını doldurduğumdan 18 yaş altı sigorta işe ne kadar yarar bilmiyorum). 2015 temmuz ayında ise memuriyete başladım. Ben prim gün sayımı doldurup memuriyetten istifa etmeyi düşünüyorum. Şu anda özel sektör ve memuriyet toplamı 3297. Bu 3297 prim gün sayısı kaç gün olunca primi doldurup sadece yaşı bekleyebilirim. Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Hizmet bütünleşme;

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanlar için 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre,

2008 yılı Ekim ayından önce işçi, esnaf, memurluk gibi hizmetleri olmayanlar için ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre,

Hizmetler tek bir yapıda birleştirilmekte ve emeklilik işlemleri toplam hizmet üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununda 18 yaşını doldurmamış kişilerin de çalışabilecekleri Madde 71 hükmü ile "Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler." ibaresi ile açıklanmıştır.

5434 e tabi memurlar açısından;

Memurların, memurluktan önce geçen işçi statüsündeki çalışmalarının hangi yaşlarda geçip geçmediğinin bir önemi bulunmaz. İşçi olarak çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumuna tüm sigorta kollarına tabi primleri yatırılmış ise, bu kişinin 18 yaş altı da olsa bu şekilde geçen hizmetleri bütünleşir ve memur statüsünden emekli olduklarında toplam hizmetlere dahil edilir.

İşçilik dışında, memurlukta da 18 yaş altında geçen hizmetlerin kabul edilmesine yönelik istisnalar bulunur.

Bu durum şayet memur olmadan bir meslek veya sanat okulunu bitirip kaza-i rüşt kararı alıp bu öğrenimleriyle ilgili memurluk görevine başlayanlarda 18 yaş aranmaz. 18 yaşından önce de memurluğa başladıkları kabul edilir ve bu süreler toplam hizmetlere dahil edilir.

Memurların emekliliğinde sigortalılık başlangıcının bir önemi bulunmaz, sigortalılık başlangıcı işçilere bağlanacak olan emekli aylığında dikkate alındığından, bunlar hakkında 18 yaşın doldurulmasından önce geçen süreler sigortalılık başlangıcı olarak esas alınmaz, ancak yine de hizmet olarak esas alınır. Yine işçilerde 1981 yılı öncesinde de sigortalılık başlangıcı olarak sayılmakta, bu tarihten sonra sayılmamaktadır.

KAPAT [X]

Memurların 18 yaşından önce geçmiş olan işçilik süreleri, memurluk süreleri ile birleştirilir. Bu birleştirme neticesinde de, bu süreler memurların emeklilik hizmet ve emeklilik yaş gruplarının tespitinde kullanılır.

5510 a tabi memurlar açısından;

5510 sayılı Kanunda sigortalı sayılma 18 yaşını doldurmayla başlamakta, 18 yaşını doldurmayanlar bu Kanunda sigortalı sayılmamaktadır.

Ancak, kaza-i rüşt kararı bulunanlarda, yine 18 yaşının bitirilmesi şartı aranmamaktadır. Kaza-i rüşt kararı olmaksızın 18 yaşından önce geçen süreler hizmet olarak kabul edilmemektedir. Şayet memurun, memurluk öncesinde 18 yaşın altında geçen sigortalı süreleri varsa hizmet olarak sayılmaktadır.

İntibak işlemi yönüyle:

5434 e tabi memurların sigortalı çalışmalarının intibak işlemine tabi tutulması, 5434 sayılı Kanunun Ek Madde 18 hükmü gereği olmaktadır. Bu maddede, açık olarak 18 yaşından önce geçen sigortalı çalışmalarının intibak işlemine tabi tutulmayacağı belirlenmiştir.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Memurların, memuriyet öncesinde 18 yaşının altında geçen sigortalı süreleri memurların hem hizmet, hem de emeklilik yaşının tespitinde sayılır, ancak bu süreler memurun emeklilik intibak işlemlerinde sayılmaz.

İş Kanunu hükümlerinde de, 18 yaşının altında sigortalı olarak çalışılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir, bu nedenle çalışılan bu sürelerin hizmet sayılmama gibi bir durum söz konusu değildir

Durumunuzla ilgili olarak da şunları söyleyebiliriz. Emeklilik şartlarınız olarak 60 yaşınızı doldurmanız gerekir. Ayrıca hizmet olarak 25 hizmet yılınızı tamamlamanız gerekir. 18 yaş altındaki sigortalı süreleriniz dahil diğer sigortalı süreleriniz toplamı ile memurluk hizmet toplamınızın 25 tam yıl olması kaydıyla (hizmet yılı toplamının 9000 gün olması gerekir, yani 25 yıl hizmet) hizmet olarak emeklilik şartlarını taşımış olursunuz ve isterseniz 60 yaşınızı dolduracağınız tarih itibariyle emekli aylığı bağlanması talebiyle mevzuata uygun olarak istifa edebileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, istifa etme düşünceniz olduğunda Kurumunuzdan toplam hizmet hesaplamasını yaptırmanızı tavsiye edebiliriz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?
Emeklilikte, ücretsiz izinde geçen sürelere emeklilik ikramiyesi ödenir mi?
Emeklilikte, ücretsiz izinde geçen sürelere emeklilik ikramiyesi ödenir mi?
Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?
Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?
Farklı statülerde hizmeti olan memurlar, hizmet bütünleşmesini geciktirmemeli
Farklı statülerde hizmeti olan memurlar, hizmet bütünleşmesini geciktirmemeli

Bu Habere Tepkiniz

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilen 219 sözleşmeli personel alımına bazı önerilerimiz var.
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Memurların emekli ikramiyesi emekli olma zamanında ödenir, doğum borçlanması yapılacak süreler ise çalışılmayan, yani ücretsiz izinde geçen süreleri kapsar.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 12 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
Hangi dizi ne zaman başlayacak?

Hangi dizi ne zaman başlayacak?

Sabırsızlıkla beklenen yeni sezonların başlama tarihlerini sizler için derledik. İşte Camdaki Kız, Yargı, İyilik, Kuruluş Osman, Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinin yeni sezon tarihleri...