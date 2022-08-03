DDK, KPSS ile ilgili suç duyurusunda bulundu
Devlet Denetleme Kurulu, KPSS ile ilgili iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ağustos 2022 19:08
Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.
Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı.
DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı 'KPSS soruları internette satıldı' iddiası Meclis'e taşındı CHP ve İYİ Parti'den 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız