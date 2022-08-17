Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Bakan Nebati 'bütün kesimleri ilgilendiriyor' diyerek paylaştı
Bakan Nebati 'bütün kesimleri ilgilendiriyor' diyerek paylaştı
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 500 TL İndirim Son Gün
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 500 TL İndirim Son Gün
Sponsorlu İçerik
Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık
Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık
Bakan Kurum: Yeni konut kampanyası başlayacak
Bakan Kurum: Yeni konut kampanyası başlayacak
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
Benzine indirim, motorine zam
Benzine indirim, motorine zam
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da korkutan deprem
Mühendislikler boş kaldı
Mühendislikler boş kaldı
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu
Haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu
'Eğitim-Bir-Sen sınav olsun demedi'
'Eğitim-Bir-Sen sınav olsun demedi'
YÖK Başkanı'ndan YKS yorumu: Yüksek düzeyde bir yerleştirme oldu
YÖK Başkanı'ndan YKS yorumu: Yüksek düzeyde bir yerleştirme oldu
'Konut satışları 2021'e göre daha yüksek seviyelerde kapatacak'
'Konut satışları 2021'e göre daha yüksek seviyelerde kapatacak'
FETÖ firarisi eski kaymakam, Denizli'de bağ evinde yakalandı
FETÖ firarisi eski kaymakam, Denizli'de bağ evinde yakalandı
20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarih belli oldu
20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarih belli oldu
7 soruda ikinci el oto satışı
7 soruda ikinci el oto satışı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
İndirimli satışa başlayan Tarım Kredi ilk gün 7 kat ciroya ulaştı
İndirimli satışa başlayan Tarım Kredi ilk gün 7 kat ciroya ulaştı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Fahiş fiyata sebep olan 100 bin kişi RADAR'a takıldı
Fahiş fiyata sebep olan 100 bin kişi RADAR'a takıldı
Türkiye'de temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı
Türkiye'de temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı
Advertisement
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Uzman Öğretmenlik eğitim programı ilk 9 seminerden, Başöğretmenlik eğitim semineri ise 12 seminerden oluşmaktadır. Başöğretmenlik eğitim seminerinin ilk 9 semineri uzman öğretmenlik semineridir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 17 Ağustos 2022 14:00
Yazdır
Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

"Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenler, neden uzman öğretmenlik seminer konularından sorumlu tutuluyor?" sorumuza cevap bulabilmek için öncelikle ilgili mevzuata göz atmamız gerekmektedir.

Öğretmenlik Meslek Kanununun "Öğretmenlik kariyer basamakları" başlıklı 6. maddesinde; "(1) Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;

a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,

öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

(2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir." hükümleri,

Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin "Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınava başvuracaklarda aranacak şartlar" başlıklı 12. maddesinde; "(1) Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

şartları aranır.

(2) Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

KAPAT [X]

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

şartları aranır." hükümleri,

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları Ve Eğitim Programına İlişkin Yönergenin

"Eğitim programı" başlıklı 6. maddesinde, "(1) Eğitim Kurulu kararıyla belirlenen Ek-1 Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenir. Seminer belgesi, düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle geçerlidir; bu süre içinde eğitim programında değişiklik olması halinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla sınırlı eğitime tabi tutulur." hükümleri

gereği, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre; öğretmenlerin Uzman Öğretmen unvanı için 180 saatlik eğitim 18 Temmuz -05 Eylül 2022 tarihleri arasında, Başöğretmenlik Eğitim Programına göre; uzman öğretmenlerin başöğretmen unvanı için 240 saatlik eğitim 18 Temmuz - 19 Eylül 2022 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Adayların eğitimlerin tamamını eksiksiz olarak izlemeleri gerekmektedir. Sadece yazılı içeriğin (PDF dosyası) okunmasıyla "eğitimi tamamlama şartı" yerine gelmemektedir. İzlenen her videonun solunda bulunan ikon video başlatıldığında turuncu, tamamlandığında ise yeşil renkli olmaktadır. Tüm videolar izlendiğinde (ikon yeşil olduğunda) eğitim tamamlanmış olacaktır. Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların %100 izlenme zorunluluğu vardır. Eğitimin tamamlanmış olup olmadığı ÖBA platformunda eğitimin "Eğitim Detayları" kısmından mutlaka kontrol edilmelidir. Sonra Mebbis Hizmetiçi Eğitim bölümünde değerlendirme yapılarak sertifika alınmalıdır.

Aşağıda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik Eğitim Programı Seminerleri listelenmiş bulunmaktadır.

Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabını(PDF) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabını(PDF) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Uzman Öğretmenlik eğitim programı ilk 9 seminerden oluşmaktadır. Başöğretmenlik eğitim semineri ise 12 seminerden oluşmaktadır.

Listeler incelendiğinde Başöğretmenlik Eğitim Programının ilk 9 semineri uzman öğretmenlik seminer konusu olduğuna göre ilgili mevzuatına göre de başöğretmenlik sınavına girmek için "Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak," şartı arandığından başöğretmen adaylarının uzman öğretmenlerin sorumlu olduğu eğitim seminerlerinden sorumlu tutulması en baştan temel mantık ilkelerine ve hukukun temel ilkelerine aykırıdır.

Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenler, neden uzman öğretmenlik seminer konularından sorumlu tutuluyor? Sorusuna verilecek cevabımız yok fakat bakanlığın mantığını tahmin edecek olursak hali hazırda uzman öğretmenler bu eğitimlere tabi tutulmadığından 2005-2006 yıllarında direkt olarak uzman öğretmenlik sınavı ile bu unvanlara sahip olduklarından bunları da bu aradan çıkartalım demiş olabilirler.

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI SEMİNERİ - MEB PERSONELİ

1. ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ

2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3. ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

4. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE AR-GE ÇALIŞMALARI

5. EĞİTİMDE KAPSAYICILIK

6. ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

7. SOSYAL ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM

8. DİJİTAL YETKİNLİK

9. GÜVENLİ OKUL VE OKUL GÜVENLİĞİ

BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI SEMİNERİ - MEB PERSONELİ

1. ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ

2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3. ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

4. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE AR-GE ÇALIŞMALARI

5. EĞİTİMDE KAPSAYICILIK

6. ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

7. SOSYAL ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM

8. DİJİTAL YETKİNLİK

9. GÜVENLİ OKUL VE OKUL GÜVENLİĞİ

10. OKUL GELİŞTİRME VE LİDERLİK

11.SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

12.BİLİŞSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı
Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı
Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?
Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?
Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?
Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?
Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti
Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Bu Habere Tepkiniz

Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Uzman Öğretmenlik eğitim programı ilk 9 seminerden, Başöğretmenlik eğitim semineri ise 12 seminerden oluşmaktadır. Başöğretmenlik eğitim seminerinin ilk 9 semineri uzman öğretmenlik semineridir.
Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Sayıştay Birinci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Dekanların asaleten atanan Dekanlar gibi mali haklardan yararlanmasının kamu zararı olmadığına karar verdi!
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun kararını hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurların 3600 ek göstergeden emekli olabilmeleri için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında olması gerekmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da muvafakat alınması gerektiği, sadece bir kurumun muvafakatinin yeterli olmayacağını belirtti.
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 temizlik görevlisi alacak
MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 17 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Yeni evlenen çift İstanbul'u terk ediyor!

Yeni evlenen çift İstanbul'u terk ediyor!

Yeni evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti İstanbul'u terk ediyor! İkili Amerika'da yaşayacak