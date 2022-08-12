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Ayşe öğretmen atlı okçulukta erkek rakiplerini geride bıraktı

Erzurum'da sınıf öğretmeni ve aynı zamanda Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atıcılık Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu (41), Ankara'da düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakasında birçok erkek rakibini geride bırakarak üçüncü oldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Ağustos 2022 17:49
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Ayşe öğretmen atlı okçulukta erkek rakiplerini geride bıraktı

Nimet- Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü olan Ayşe Melek, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yakutiye ilçesindeki Veysefendi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Okuyucu, yüzlerce madalya ve kupa kazandığı judoyu bıraktıktan sonra biniciliğe merak sardı.

10 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Okuyucu, 4 yıl önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 100 sporcusu bulanan kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, katıldığı yarışlarda erkek rakiplerinin bile korkulu rüyası oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek bu alanda yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Okuyucu, iki yıl önce de Türkiye'nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kurdu.

REKOR KIRDI

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Ankara'nın Karamankazan ilçesinde 29- 31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final bölge eleme müsabakalarına kulübü adına yetişkinler kategorisinde yarışan Ayşe Melek Okuyucu, büyük başarı elde etti. Kadın ve erkek karışık düzenlenen, sporcuların giydikleri geleneksel kıyafetlerle at üzerinden ok atıp hedefi vurduğu yarışmada Ayşe Melek Okuyucu, aldığı 32.37 toplam puanla kadınlarda yeni bir rekora imza attı.

'TÜRK KADINI ADINA GURUR VERİCİ'

Atlı okçulukta kürsüye çıkmanın Türk kadını adına gurur verici olduğunu söyleyen Okuyucu, "Ankara'da gerçekleştirilen doğu grubu yarı final müsabakasında çok şükür madalyaya ulaştık. Tabla bendinde üçüncülük elde ettim. Kadın ve erkek sporcuların karışık yarıştığı zorlu müsabakada üçüncülüğü aldım. Aldığım 32.37 puan kadınlar sıralamasında yeni bir rekor kırdı.

Bu açıdan çok mutluyum. Bir kadının erkeklerle yarışabileceği belki de ender sporlardan birisi olan atlı okçulukta kürsüye çıkması Türk kadını adına gerçekten gurur verici bir olay. Hayatımda spor çok önemli bir paya sahip, bu sporla da yaklaşık 10 yıldır ilgileniyorum. Öncesinde milli judoculuğum var. Ama bu tutku derecesinde, sporcu da yetiştiriyoruz. Geleneksel sporlarımızın tanıtımını da öğretmen olmam vesilesiyle kulübümüzde öğrencilerimizle yapmaya da çalışıyoruz" diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan final müsabakalarına 'Boksör' adlı atı ile antrenmanlarını sürdüren Okuyucu, şampiyonun en güçlü adayının kendisi olduğunu belirtti.

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