Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli kadro açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözleşmeli kadroların yaygınlaştırılacağını ifade etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ağustos 2022 21:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden 'Beyaz reform' notuyla paylaştığı duyurusunda,
"Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak"dedi.
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Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2022
Beyaz Reform