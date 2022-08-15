Sağlık Bakanlığı 1356 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 15-19 Ağustos arasında çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 07:26
Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.Savunma Sanayii Başkanlığı 97 İşçi Alacak Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli kadro açıklaması Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız