Savunma Sanayii Başkanlığı 97 İşçi Alacak
Savunma Sanayii Başkanlığı 97 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 26 eylül 2022
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ağustos 2022 08:07
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:
PROJE BAZLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI
(1) T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere, 3238 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, 97 (doksan yedi) Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam edilecektir.
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