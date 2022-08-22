MEB, özür grubu tayinlerini bir gün önce açıkladı
MEB, 2022 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme sonuçlarını bir gün önce açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ağustos 2022 22:40
2022 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
MEBBİS Kullanıcı Hesabınız ile Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız.
e-Devlet Kullanıcı Hesabınız ile Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum' demişti.Özür tayini bekleyen öğretmenlere, Erdoğan'dan müjde Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız