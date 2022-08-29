Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 11.08.2022 tarih ve 55071187 sayılı sayılı görüş yazısında; "Destekleme ve Yetiştirme Kursları Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve ilgi Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu hükümlerince yapılmakta olup ilgi (c) Yönetmeliğin 2. maddesinin 5. bendinde: "Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (IYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükmü yer almaktadır. Yaz okulları kapsamında açılan kurslar da Destekleme ve Yetiştirme kursu kapsamında açıldığından Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir."

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi. 5. fırkasındaki; "(5) (Değişik:RG-19/6/2020-31160)Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir."

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR