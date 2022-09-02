LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Bilindiği üzere; Milli Eğitim Temel Kanunun 50/A maddesi gereği rehber öğretmen/psikolojik danışman tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 21/2 maddesi gereği yöneltme ve izleme çalışmaları kapsamında bireyi tanıma ve bilgi verme hizmeti sunarak öğrenciyi kendine uygun olan eğitim kurumuna, alana, dala, staja, ise, mesleğe, okul içi ya da okul dışı sosyal ve kültürel etkinliklere yöneltir ve öğrencinin gelişimini izler. Merkezi sınavlara ait tercih dönemlerinde görev alır.

2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzunun 3.3. maddesi gereği tercih danışmanlığı birimleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmet verecektir. Tercih danışmanlığı birimleri kendileri için planlanmış çalışma saatleri süresince EBA'da aktif olarak bulunacaklardır. RAM'larda kurulan tercih danışmanlığı birimleri ise EBA üzerinden hizmet verecek olmaları yanı sıra sadece internete erişimi olmayan ya da önceki yıllarda mezun olan öğrenci/bireyler için önceden planlanması koşulu ile yüz yüze hizmet verebileceklerdir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 08.08.2022 tarih ve 54813370 sayılı sayılı görüş yazısında; "YKS-LGS tercih danışmanlığı döneminde iliniz tercih danışmanlığında, idari amir onayıyla okulda/kurumlarda görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanların EBA'da aktif olarak planlanan ders saatinde tercih danışmanlığı görevini icra etmek için görevleri basında olduğundan görevlerini yapmış sayılacağı ve buna bağlı olarak ek ders ücretlerinin 6.Dönem Toplu Sözleşme hükümleri doğrultusunda ödenmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

YKS-LGS tercih danışmanlığı döneminde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ödenecek ek derslerin ödenmesine ilişkin; 25.8.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 Ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı İkinci Bölümünde yer alan "Rehber Öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 28. maddesindeki; "(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan rehber Öğretmenlere, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıktan rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bu konumda olanlara aynı günlerde 2006/11350 sayılı Kararın 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükümlerince uygulama yapılmaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR