12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Tüm okul müdürlüklerinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklarına dair resmi yazı yayımladı.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığının 2012/39 sayılı genelgesi ile resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılması için bakanlığımızda Doküman Yönetim Sistemi (DYS) projesi faaliyete geçirilmiştir. 2012 yılında merkez teşkilatı, 2013 yılında 81 il milli eğitim müdürlüğü, 2014 yılında tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri, 2017 yılında 52 bin okul, 2015-2022 yılları arasında toplam 71 yurtdışı temsilciliğimiz (müşavirlik ve ataşelik) ve yurtdışında bulunan 54 okulumuz DYS kapsamına alınmıştır. DYS' nin bileşenleri olan OTOBAN, KEP, UETS ve EVRAKSORGU projeleri ile e-Devlet dönüşümünün gerçekleşmesine katkıları devam etmiştir.

Dönüşümün devamı olarak belge ile ilintili diğer iş süreçlerini elektronik ortama almak ve Cumhurbaşkanlığımızın "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2021/14 sayılı genelgesi kapsamında; kurum harcamalarında tasarruf sağlamak, bürokratik işlemlerin azaltılmak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak için öğretmenlerimize elektronik ortamda belge tebliğ etme çalışmaları halihazırda 11 il milli eğitim müdürlüğünde uygulanmaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile sistem tüm öğretmenlerimize açılacaktır.

12 Eylül 2022 tarihine kadar il milli eğitim müdürlüklerinin ekte belirtilen hususlarla ilgili hazırlıkları tamamlamaları gerekmektedir. Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır. DYS üzerinden öğretmenlere gönderilen yazıları öğretmenlerin DYS WEB (https://dysweb.meb.gov.tr) üzerinden takip etmeleri ve "Okudum" bilgisini işaretlemeleri gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR