İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

'1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız'
'1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız'
Bakan Özer: İlk kez eğitim sisteminde tüm okullara bütçe gönderdik
Bakan Özer: İlk kez eğitim sisteminde tüm okullara bütçe gönderdik
YKS'de ek tercih başvuruları yarın sona erecek
YKS'de ek tercih başvuruları yarın sona erecek
Yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturması bugün tamamlanacak
Yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturması bugün tamamlanacak
Üniversitelerin akademik performans sıralaması belli oldu
Üniversitelerin akademik performans sıralaması belli oldu
İçişlerinden 81 ilde okul çevresinde denetim
İçişlerinden 81 ilde okul çevresinde denetim
İşsizlik temmuz ayında 10,1 oldu
İşsizlik temmuz ayında 10,1 oldu
Okullarda 19 milyona yakın öğrenci için ilk ders zili çaldı
Okullarda 19 milyona yakın öğrenci için ilk ders zili çaldı
Sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu
Sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu
Otomobile ÖTV indirimi mi geliyor?
Otomobile ÖTV indirimi mi geliyor?
Jandarma 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Araç fiyatları tekrar yükselecek
Araç fiyatları tekrar yükselecek
Kamuda kadro için son viraja girildi
Kamuda kadro için son viraja girildi
Pençe Kilit bölgesinde şehit sayısı 4'e yükseldi
Pençe Kilit bölgesinde şehit sayısı 4'e yükseldi
Ücretsiz yardımcı kaynaklar bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Ücretsiz yardımcı kaynaklar bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Tıp fakültelerindeki öğretim elemanlarının ücretleri iyileştiriliyor
Tıp fakültelerindeki öğretim elemanlarının ücretleri iyileştiriliyor
İstanbul ulaşımına kış tarifesi düzenlemesi
İstanbul ulaşımına kış tarifesi düzenlemesi
Memur büyükşehirden tayin istiyor
Memur büyükşehirden tayin istiyor
Sosyal konut projesinin detayları belli oldu
Sosyal konut projesinin detayları belli oldu
Yargıtay: Devamsızlık tutanağında işe gelmediği günler izinden düşülmez
Yargıtay: Devamsızlık tutanağında işe gelmediği günler izinden düşülmez
Prof. Şener: Bu kış dönemi rahat geçer diye düşünüyorum
Prof. Şener: Bu kış dönemi rahat geçer diye düşünüyorum
'Borsadaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi var'
'Borsadaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi var'
'20. Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldı'
'20. Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldı'
Demokrasinin unutulmayan kara lekesi: 12 Eylül darbesi
Demokrasinin unutulmayan kara lekesi: 12 Eylül darbesi
Scootera kural lazım: Sefa değil eziyet oldu
Scootera kural lazım: Sefa değil eziyet oldu
Yaralı taşıyan araçlar trafikte ambulans gibi görülecek
Yaralı taşıyan araçlar trafikte ambulans gibi görülecek
Okullar açılıyor...Tablet alışverişinde nelere dikkat edilmeli?
Okullar açılıyor...Tablet alışverişinde nelere dikkat edilmeli?
Sözleşmeli personel dönemi bitsin: Kritik gün salı
Sözleşmeli personel dönemi bitsin: Kritik gün salı
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı adayları kim? Bulmaca gibi, arayın bulun"
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı adayları kim? Bulmaca gibi, arayın bulun"
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiğini açıkladı
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 12 Eylül 2022 10:33
Yazdır
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporu ve çözüm önerilerimizi "MEB Raporu ışığında, norm fazlası öğretmen sorunu ve çözüm yolları" dosyamızda geniş bir şekilde analiz etmiştik. Bu dosyamızdaki tespit ve sorunların bakanlıkça dikkate alınarak uygulamaya konulması bir çok sorunu çözecektir.

PEKİ, SAYIŞTAY'IN DA TESPİT ETTİĞİ SORUN NEREDEN KAYNAKLANMAKTADIR?

Öncelikle belirli il ve ilçelerde norm kadro fazlası öğretmen birikmesinin ana nedeni MEB'in il emri uygulamasından kaynaklanmaktadır. MEB üzerindeki kamuoyu baskısını azaltmak için popülist politikalarla dönem dönem özür durumu yer değiştirmelerde norm kadro fazlası öğretmenlerin il emrinde birikmesine oluşmasına yol açmış zaman içerisinde de yer değiştirme atama iptalleri, il emri uygulaması vb. durumlarda kuralsızlığı kural haline getirmiş ve paydaşlarca önerilen çözüm önerilerine kulak tıkaması sonucunda Sayıştay'ca yukarıdaki dosyamızda yer verdiğimiz tespit edilen durum hasıl olmuştur.

İL/İLÇE EMRİ NEDİR?

Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden tercihlerine yerleşemediği takdirde ilan edilen diğer eğitim kurumlarına tercih dışı kura ile atanmayı kabul etmeleri halinde bu eğitim kurumlarına da atanamadıkları takdirde, oluşabilecek ihtiyaç halinde eğitim kurumlarına atamaları yapılmak üzere özrünün bulunduğu il/ilçe emrine atanma hakkına il/ilçe emri denilmektedir.

Bu durum 652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atamalar" başlıklı 37. maddesi 6. fıkrasında ise; "(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." şeklinde yer almaktadır.

İL İÇİ ÖZÜR DURUMU YER DEĞİŞTİRME SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bu yıl da özür durumu yer değiştirmelerinde il emri uygulaması verildi, il dışından yer değiştirmeye başvuran öğretmenler, özürlerinin bulunduğu illerin il milli eğitim müdürlükleri emrine artandılar. İllerde bu öğretmenleri, özürlerinin bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüklerine atmalarını yaptılar.

Fakat iki ilden daha uzak ilçelerde çalışmaya mahkum edilerek aile bütünlüğü bozulmuş öğretmenler ise halen özürlerinin bulunduğu ilçelere gelemediler. Çünkü il içindeki özür durumu öğretmenlerin özür durumu yer değiştirmelerinde başvuru hakkı var ama bu hakkın kullanılacağı boş kontenjan yok. Bu insanlara göstermelik başvuru hakkı verilip yer değiştirmelerine imkan verilmeyerek büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe imza atılmaktadır.

Özrünün bulunduğu ilçeye atanmayan öğretmenler, özrünün bulunduğu ilçe ile görevli olduğu ilçe-köyü arasında gidiş geliş yapmaktadır. Bu öğretmenlerden bu durumu 4-5 yıldır yaşayanlar bulunmaktadır.

Gidiş geliş yapan bu öğretmenlerimiz; 50-100-150-200 km ve hatta daha üstü olan uzun yollar ve saatler sonra ailelerine kavuşmaktadırlar.

MEB, artık bu öğretmenlerin aile bütünlüğü konusuna daha ciddi yaklaşmalı, il içinde başvuru yapmış ama yer değiştirme şansı olmayan öğretmenlerimize ulaşım imkanı göz önünde bulundurularak bir çözüm bulunmalıdır. Bazı il milli eğitim müdürlükleri bu sorunu geçici görevlendirme ile çözmekteler. Fakat yıllardır biriken bu il içi özür durumu sorunu yaşayan öğretmenlerimiz son bir kez özürlerinin bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlükleri emrine atanarak çözülmelidir.

KALICI ÇÖZÜM YOLLARI NELERDİR?

ÖNCELİKLE YÖNETMELİĞE GÖRE YANLIŞ ÇALIŞMAKTA OLAN NORM KADRO MODÜLÜNDEKİ BİLGİSAYAR YAZILIMI DÜZELTİLMELİDİR

KAPAT [X]

MEB'de yer değiştirmeler artık tıkanmış durumdadır. Her yer değiştirme bir önceki dönemden daha da zorlu olmaktadır. Bu konuda MEB'in yapması gereken "Norm kadro modülündeki yazılım kesin yanlış çalışıyor." haberimizde yer verdiğimiz üzere yanlış çalışılan norm kadro yazılımı düzelterek özür durumu ve il içi-il dışı yer değiştirmelerde mağduriyet yaşayan öğretmenlerimizin sorunu çözmektir.

Fakat Bakanlık Ankara'dan konuya şöyle bakmaktadır; bölge normundaki öğretmen diğer okullardaki artık derslere girer mantığıyla bu sorunu görmezden gelmektedir. Halbuki bölge normundaki öğretmenin haftalık derslerinin çakışmadan planlanamaması okullar arası koordinasyonun sağlanamaması, okullar arası uzaklık (öğretmen bir okuldan dersten çıkıp diğer okula nasıl yetişecek) vs nedenleriyle okullardaki norm verilmeyen derslere yani 21 saatten 42 saate kadar olan ders yüklerine, genellikle yöneticiler, yakın alandaki öğretmenler ve ücretli öğretmenler derse girmektedir. Bu durum dersler de verimi azaltmaktadır.

Çünkü; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğine istinaden çalışması gereken Norm kadro modülündeki yazılım Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosunda; 42 saatin üstündeki ders yüklerinde her 21 saate bölge normunu çalıştırarak norm vermesi gerekirken, 42 saatin altındaki ders yüklerinde çalışarak, norm kadro vermesi gereken ara saatlerdeki ders yüklerine norm verilmesine engel olmaktadır.

Norm kadro modülündeki yazılım Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm kadrosunda; 201 saatin üstündeki ders yüklerinde her 40 saate bölge normunu çalıştırarak norm vermesi gerekirken, 201 saatin altındaki ders yüklerinde çalışarak, norm kadro vermesi gereken ara saatlerdeki ders yüklerine norm verilmesine engel olmaktadır.

Yönetmelik hükümlerindeki ders yükleri istisnai durum sayılarak Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosunda 42 saate kadar olan ders yüküne ve Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosunda 201 saate kadar olan ders yüküne de bölge normunun uygulanmaması gerekmektedir. Bakanlığın bu konuda acilen düzenleme yapması gerekmektedir.

Norm kadro yazılı doğru çalışırsa on binlerce öğretmen ihtiyacı ortaya çıkacak olup norm kadro fazlası öğretmen sorunu da ortadan kalkacaktır.

TÜM YERDEĞİŞTRMELERDEN ÖNCE (İLK ÖNCE) İL İÇİ ÖZÜR DURUMU YER DEĞİŞTİRMELERİ YAPILMALIDIR

Özür durumu atamaları il içi ve il dışı olarak ikiye ayrılmalı ve öncelikle İl içi özür durumu yer değiştirmesi tüm kontenjanlar açılarak valiliklerce tüm yer değiştirmelerden önce hatta norm kadro fazlası atamalarından önce yapılmalıdır.

Böylece il içinde uzun yıllarda ataması yapılmayan öğretmenlerimizin bir kısmının olsun ataması yapılır. Onların boşalttığı kadrolara da il dışı özür grubu öğretmenlerimizin ataması yapılabilir.

İLİN TÜM İLÇELERİ EŞ DURUMU ÖZRÜNE AÇILMALIDIR

İlin tüm ilçeleri atama tercihine açılabilir. Böylece ailelerine çok uzak mesafelerde çalışan arkadaşlarımızın ailelerine bir adım daha yakın mesafede olması sağlanabilir. Şuan öğretmenler sadece büyükşehirlerde adreslerinin veya eş özrünün olduğu ilçeye tercihte bulunabilmektedirler.

Hatta yakın ilin ilçelerini tercih etme hakkı bile verilerek bir çok sorun ortadan kaldırılabilir.

MEB, MEVCUT NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİ KENDİ İÇİNDE VEYA DİĞER BAKANLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMASININ YOLLARINI ARAMALIDIR</p>

İlgili mevzuatlarda değişiklikler yapılarak norm kadro fazlası öğretmenlerin branşlarına ve kabiliyetlerine uygun MEB ve bakanlık dışındaki devlet kurumlarında maaş karşılığı ve ek ders karşılığı görev yapabilmelerine yönelik yeni yapılar oluşturulmalıdır.

Örneğin okul kütüphanelerinde veya devlet kütüphanelerinde, okullarda etüt faaliyetlerinde, internet kafelerin kontrol ve denetiminde, müzelerde, yurt ve pansiyonlarda sürekli olarak, gençlik ve spor genel müdürlüklerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarında, devlete bağlı huzur ve bakımevlerinde, devlete bağlı kreşlerde norm kadro fazlası öğretmenler görevlendirilerek maaş ve belirlenen bir miktar ek dersleri ödenmelidir. Bu çözüm her türlü yer değiştirmeler ile özür durumunda yaşanan kontenjan sorunlarını da ortadan kaldıracaktır.

MEB, ÖZÜR DURUMUNDA SIRAYA ALMA SİSTEMİNE GEÇMELİ, SAĞLIK BAKANLIĞINI ÖRMEK ALMALIDIR

Mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinde, boş kontenjan ve hizmet puanı yetersizliğinden dolayı özür durumu giderilemeyen hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenlerimiz ailelerinden uzakta görevlerini yerine getirmekte olup, aile birliği sağlanamadığı için büyük mağduriyetler yaşanmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlere mazerete bağlı yer değişikliği hakkı tanınmaması, sözleşmeli öğretmenler için çok sayıda mağduriyeti de beraberinde getirecek olup, bu durum Anayasa'nın hukuki güvenlik ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle, mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinde sözleşmeli öğretmenlere de hak tanınması gerekmektedir.

İller arası yer değiştirmeler sadece boş kontenjanlar ölçüsünde yapılmakta, ilde boş kontenjanın sınırlı olması halinde pek çok eğitim çalışanı yer değiştirememektedir. Hizmet puanı yetersizliğinden atanamayan öğretmenlerimiz bulunmaktadır.

Anayasanın koruması altındaki aile birliği ve bütünlüğünün devamının sağlanması açısından toplumu oluşturan ailenin bir arada tutulması istisnasız olmalı ve özür grubu yer değiştirmelerinde sıraya alma sistemine geçilmelidir.

Şöyle ki; Sağlık Bakanlığında özür durumu yer değiştirme işlemlerinde personelin atandığı ilde fiilen bir yıl çalışma ve adaylığın kalkması şartı aranmamakta ve başvurular özrün gerçekleştiği anda yapılabilmekte ve bir haftada sonuçlandırılmakta iken Milli Eğitim Bakanlığında özür durumu yer değiştirme işlemlerinde adaylığın kaldırılması ve yer değiştirme dönemlerinde hazırlanan kılavuzlara göre 1 yıl çalışma şartı bulunmakta ve başvurular sadece bakanlığın ilan çıktığı Ağustos-Şubat aylarında yapılabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı da Sağlık Bakanlığında olduğu gibi özür durumlarına bağlı yer değiştirmeleri özrün gerçekleşti an başvuru alınarak yapılmalı fakat özür durumu titiz bir şekilde araştırılmalıdır.

Sağlık ve aile özründen yer değiştirmelerde bu durumların doğru olup olmadığı yer değiştirdikten sonra titizlikle araştırılmalıdır. Anne ve baba sağlık özründen den dolayı bir evladın yer değiştirmesi kuralı getirilmeli ve aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından takibi yapılmalıdır.

Bu amaçla özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamaların norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına doğrudan yapılmalı, alanında norm kadro açığı bulunmaması veya hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yer değiştirme suretiyle ataması yapılamayan öğretmenler norm kadro açığı çıkana kadar sırada beklemelidir. Norm kadro açığı çıktığı anda ise ataması hemen yapılmalıdır.

İL İÇİ TAYİNLERDE SIRA SİSTEMİ YENİDEN GETİRİLMELİDİR

Mülga 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 34/1. maddesinin "İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar" başlıklı 34.maddesinin 1.fıkrasında;" İl içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak haziran ve ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Ataması yapılamayanların sıraları ağustos ayı sonu itibarıyla iptal edilir." denilmekte iken, 17.4.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sıraların çalıştırılması ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Eğitim kurumlarında, öğretmenlerin il içi yer değişiklikleri, emeklilik, ölüm gibi nedenlerle boşalan normlara atanmak için bekleyen öğretmenlerimiz, sıralar çalıştırıldığında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirebilecek ve açık normlar bu şekilde hakkaniyete uygun olarak doldurulacaktır. Daha önceki düzenleme olduğu gibi, Yönetmelikte sıraların yılda iki kez çalıştırılmasına yönelik değişiklik yapılması gerekmektedir.

MEB, BECAYİŞE İZİN VERMELİDİR

Devlet memurlarına "Farklı yerlerde çalışan aynı sınıftaki memurların, karşılıklı yer değiştirerek atanmalarını istemeleri" anlamına gelen "Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme" yani "becayiş" hakkı verilmiştir. Fakat yer değiştirme yönetmeliklerinde "becayiş" hakkı ve şartlarına yer verilmediğinden Milli Eğitim Bakanlığı personeli becayiş haklarını kullanamıyorlar. Becayiş hakkının verilmemesi yasal ve hukuki değildir.

Norm kadro, zorunlu hizmet, hizmet puanı gibi birçok unsurdan dolayı öğretmen nakil işlemlerine bir standart getirilmiş olsa da, bu uygulamalar nedeniyle nakil işlemleri büyük ölçüde de sınırlanmıştır. Bu sınırlamaya, "becayişe izin verilmemesi" uygulaması da eklenince, nakil işlemlerinin gerçekleştirilmemesinden kaynaklanan büyük bir hizmet kaybı meydana gelmektedir. MEB'in artık bu anlamsız uygulamaya bir son vermesi gerekmektedir.

En azından özür durumu olup farklı ilçelerde görev alan öğretmenler karşılıklı yer değiştirdiklerinde özür durumu sorunları da çözülmüş olacaktır.

Ahmet KANDEMİR

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek
12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz yayımlandı
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz yayımlandı
Bilim ve Sanat Merkezlerine İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu yayımlandı
Bilim ve Sanat Merkezlerine İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu yayımlandı
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?
MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama
MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Bu Habere Tepkiniz

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüm üniversite rektörlüklerine gönderilen ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli yürütülmesini amaçlayan önlemlere ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işlemine ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda uzman olarak görev yapan davacının 2016 mali hizmet yılı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin davayı karara bağladı. İşlemi hukuka uygun bulan Daire kararı onandı.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı
12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır.
Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına HSK kararının iptali için açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.
Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna adayın tez konusu yazıldı!
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
SMA'lı bebek için doktora 40 milyon TL tazminat

SMA'lı bebek için doktora 40 milyon TL tazminat

Adana'da SMA hastası olarak doğan bebek için bir doktora 40 milyon TL'lik tazminat davası açıldı. Rekor sevideki tazminat talebi hekimlerin tepkisine neden oldu. Adana'da bebekleri olmayan bir çift tüp bebek tedavisi için bir kadın doğum uzmanı doktora başvurdu. Yapılan analizlerin ardından belirlenen uygun bir embriyo anneye enjekte edilirken, çiftin normal yollardan bebeği oldu. Bebek SMA'lı doğması üzerine ise aile kadın doğum uzmanından şikayetçi olarak, dava açtı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (12-18)

Haftanın fırsat ürünleri (12-18)

6 Eylül 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.