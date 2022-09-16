Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklık artacak
Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Eylül 2022 07:59
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!