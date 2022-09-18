Niğde'de cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı
Niğde'nin Bozköy beldesinde inşaat halindeki caminin iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 13:35
Çiftlik ilçesine bağlı beldede hayırsever tarafından yaptırılan cami inşaatında iskele çöktü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İskelenin altında kalarak yaralanan 4 işçi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!