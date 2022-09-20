Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Yargıtay üyesi Kadri Özerdoğan seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Eylül 2022 14:44
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucu 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına, aynı dairenin üyesi Kadri Özerdoğan'ın seçildiği bildirildi.
- Özerdoğan'ın öz geçmişi
Kadri Özerdoğan, 1965'te Giresun'da doğdu, 1988'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Giresun hakim adayı olarak mesleğe başlayan Özerdoğan, sırasıyla Kırıkhan, Tuzluca, Han ve Yargıtay'da tetkik hakimliği görevlerinde bulundu.
Özerdoğan, Yargıtay üyeliğine 2017'de seçildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!