17 bin müfettiş, aylıklarının düşmesine tepkili!
14 denetim elemanı derneği ortak bir açıklama yaparak zaman içinde aylıklarının düşmesine tepkili!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 20 Eylül 2022 22:48
Aralarında Gümrük, Sağlık, Çevre, Vergi, SGK müfettişlerinin de olduğu 14 dernek ortak bir açıklama yayınlayarak özlük haklarının zaman içinde düşük bırakılmasına tepki gösterdi.
DENETDE tarafından yayımlanan ortak açıklamada, müfettişlerin ek göstergesinin Sayıştay Denetçisi seviyesine, ek denetim tazminatının Adalet Bakanlığı müfettişlerinin gösterge rakamına, ücret ve tazminat göstergelerinin ise Genel Müdür Yardımcıları için belirlenmiş olan seviyeye yükseltilmesini istedi.
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