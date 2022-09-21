Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 8 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 13:22
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti." ifadelerine yer verildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!