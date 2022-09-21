Muğla'da düştüğü çukurda elektrik akımına kapılan kadın öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştüğü foseptik çukurunda elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 14:01
Mücesser Selim (39), Tuzla Mahallesi'nde asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybedip foseptik çukuruna düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Selim, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Düştüğü yerde elektrik akımına kapıldığı belirlenen Selim, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!