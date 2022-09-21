Baba ile oğlunu acil serviste öldürmeye çalışan şüpheli, hastaneye sevk edildi

Olay, 13 Eylül günü Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi Zeki Koçin ile oğlu Tahir Mert Koçin, iş yerinden çıkıp evlerine gitti.



Baba- oğul, otomobilden inmeye hazırlanırken akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu ileri sürülen komşuları T.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Tahir Mert Koçin, sağ bacağından yaralandı.



Koçin, polise ihbarda bulunup, yaralı oğlunu Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bu kez yaya olarak geldiği Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne tüfekle giren T.A., acil serviste odaları tek tek kontrol edip baba ile oğlunu buldu. T.A., namluyu doğrultup tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada servisteki 1'i sivil 2 polis memuru, tabancalarını çıkarıp müdahale etti.

Polisler, T.A.'dan tüfeğini bırakmasını istedi. T.A. ise tüfeğin namlusunu boynuna dayayıp, kendisini öldürmekle tehdit etti. Polisler, ani bir hamleyle tüfeği alıp T.A.'yı da gözaltına aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında hasta yakınları ise panik yaşadı.

Zeki Koçin, oğlunun tedavisinin ardından olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.



İFADESİNDE 'İŞİM YARIM KALDI' DEMİŞ



Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan T.A., hakkında rapor düzenlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde sevk edildi. T.A.'nın ifadesinde, "İşim yarım kaldı, dönüşte tamamlayacağım" dediği öne sürüldü.











