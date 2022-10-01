25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

Soru : 30.08.1963 doğumluyum. 1977 yılında 46 günlük ssk girişim var. 1996-1998 yılları arasında iki yıl 657 ye tabi öğretmenlik yaptım 1998 yılında istifa ettim. Tekrar 2013 yılında öğretmen olarak atandım ve halen görev yapmaktayım. 05.09.2022 itibariyle 11 yıl 1 ay 1 gün hizmetim var. 1-Emeklilik hakkım var mı ve ne zaman emekli olabilirim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olan memurlara hem emeklilik hizmet, emeklilik yaş, emeklilik aylık, emeklilik ikramiye hesaplamasında tamamıyla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulanır.

5434 e göre emeklilik yaş + hizmet şartlarını yerine getirmeyle mümkün olmaktadır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce görevde olan memurlar kadın ise 20, erkek ise 25 yıl hizmeti tamamlamaları zorunludur.

Ancak, 5434 e göre emeklilik şartları arasında kadın memur, erkek memur ayrımı olmaksızın 61 yaş + 15 yıl hizmet şartını yerine getirilmesi halinde de emekli aylığı bağlanması işlemi bulunmaktadır. Bu husus 5434/39 uncu maddede belirlenmiştir.

Ayrıca, Öğretmenlerin emeklilik tarihleri Kanunla belirlenmiştir. Haziran ve Temmuz ayları öğretmenlerin genel olarak emekli olabilecekleri tarihlerdir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

61 yaşınızı doldurduğunuz tarih itibariyle işçilik ve memurluk hizmetleri toplamı 15 tam yıl olması halinde emekli olabileceğinizi,

Ayrıca, memurların azami olarak görev yapabilecekleri yaş haddi de 65 yaşını doldurdukları tarih olduğu için istenirse zorunlu olarak görevle ilişiğinizin kesileceği 65 yaşının dolumuna kadar da görev yapabileceğinizi,

Söyleyebiliriz.