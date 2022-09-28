MGK bugün toplanıyor: Gündem Yunanistan ve terörle mücadele
Toplantıda, Yunanistan'ın, askeri statüde olmayan adaları silahlandırması öncelikli gündem başlığı olacak. Terörle mücadele de önemli konu başlıklarından biri.
Kaynak : NTV
Eklenme : 28 Eylül 2022 08:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hem yurt içinde, hem de Suriye ve Irak'ta devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında sunum yapması bekleniyor.
Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştireceği olası harekat da MGK'da ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız