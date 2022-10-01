Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge ve makam tazminatı üzerinden emekli olur?
Emeklilikte öğretim görevlisi ile Doçent kadrosu arasında fark olur mu? Emeklilikte, kişilerin bulunmuş oldukları kadro ve görev unvanları esas alınır, kadro veya görev işgal edilmemiş ise aylık ve ikramiye hesaplamasında dikkate alınmaz.
Soru ; Merhaba. 4 yıllık doçentim, ancak rektörün özel kini dolayısıyla kadromu vermiyor ve 32 yıldır öğretim görevlisi kadrosunda çalışıyorum. Baskılardan dolayı emekli olmak istiyorum. Emekli olursam emekli maaşımı doçent olarak mı öğretim görevlisi olarak mı alacağım. Teşekküre ederim.
Detaylar/Değerlendirmeler:
Emeklilikte, kişilerin bulunmuş oldukları, yani fiili olarak işgal etmiş oldukları kadro ve görev unvanlarının karşılığı ek gösterge, makam, temsil veya görev tazminatları uygulanarak emeklilik işlemleri tesis edilir.
Doçent ve öğretim görevlilerinin tabi oldukları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli Ek Gösterge ve Makam Tazminatı Cetvelleri şöyledir:
EK GÖSTERGE CETVELİ
|
UNVANI
|
DERECE
|
EK GÖSTERGE RAKAMI
|
Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda dört yılını tamamlamış bulunanlar
|
1
|
6400
|
Profesörler
|
1
|
5300
|
Doçentler
|
1-3
|
4800
|
Doktor Öğretim Üyeleri
|
1-5
|
3600
|
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri
|
1
2
3-7
|
3600
2700
2300
MAKAM TAZMİNATI CETVELİ
|
KADRO VE GÖREV UNVANI
|
MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGE RAKAMLARI
|
Rektörler
|
7000
|
Profesörler (Bu kadroda üç yılını tamamlamış olmak şartıyla)
|
6000
|
Profesörler
|
4500
|
Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla)
|
2000
Bu bağlamda değerlendirmelerimiz;
Emeklilikte büyük önemi olan ek gösterge ve makam tazminatından yararlanılması mutlaka görevin kadrosunu işgal etmekle mümkün olmaktadır.
Akademik kadroya atanmadan unvana bağlı olarak emeklilikte ek gösterge ve makam tazminatından yararlanılmayacağını değerlendirmekteyiz.
2914 sayılı Kanuna ekli cetvellerde görüleceği üzere 1 inci derecede olan Doçentlerin ek göstergeleri ve makam tazminatları öğretim ve araştırma görevlileri için belirlenmiş olan gösterge rakamlarından yüksek olmaktadır.
Dolayısıyla, durumunuz 1-3 derecedeki Doçent kadrosunda 4 yıl süre ile görev yapmış iseniz, emeklilikte Doçent kadrosu için belirlenmiş olan 4800 ek gösterge, Kazanılmış hak aylık dereceniz de 2 yıl süre ile 1 inci derecede ise 2000 makam tazminatı göstergesi ve 10000 gösterge rakamı üzerinden de görev tazminatı uygulanmak suretiyle emeklilik işlemlerinizin yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.
Ancak, üzerinizde Doçent kadrosu yok ise sadece öğretim görevlisi için belirlenmiş olan ek gösterge rakamları üzerinden emeklilik işleminizin yapılması gerektiğini söyleyebiliriz.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız