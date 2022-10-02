Memurlar, ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Soru : Merhabalar, kamuda emeklilik hakkımı elde ettim. Ancak hemen emekli olmak istemiyorum. Bir sebepten, 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilirim. Belli bir dönem ücretsiz izin kullandığımda, emekli olmadan önce, ücretsiz izinde geçen süre kadar, işyerimde çalışma zorunluluğum bulunmakta mıdır? Ücretsiz izin süresini borçlanırsam ücretsiz izin dönüşü çalışmak zorunda olmadan da emekli olabilir miyim? Konuya ilişkin düzenlemeyi bulamadım, yardımcı olabilirseniz sevinirim,

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurların istifası 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Aylıksız izin kullanan memur için Kurumlar tarafından aylıksız izin süresi içerisinde de genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Yani, memur aylıksız izin kullandığı süre içerisinde de yine memurluk statüsüyle bağı kesilmemekte, memurların tabi olduğu mevzuata tabi olmaktadırlar.

Ücretsiz izinde geçen süreler SGK na borçlanma yapılarak hizmet kazanılabilmektedir. Ancak, özellikle 5434 e tabi memurlar ücretsiz izin borçlanmalarını emeklilik tarihlerinden en az 6 ay önce yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, ücretsiz izinde geçen sürelerinin borçlarını bir defada ödemek kaydıyla hizmetlerine ilave ettirebilmektedirler.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Memurların ücretsiz izinde iken memurluk ilişkisi kesilmediğinden, 657 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak ve tekrar göreve başlamadan ve ücretsiz izin süresi kadar çalışma yapmadan emeklilik şartlarını taşımaları kaydıyla istekle emeklilik talebinde bulunabileceklerini, Kurumlarca da bu talebin yerine getirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, ücretsiz izin sürenizi borçlanma yapmak için ya her ay SGK na tutar ödemek suretiyle hizmet kazanılması gerektiğini veya göreve başlayıp ücretsiz izin sürenizi bir defada topluca ödemeniz gerektiğini belirtebiliriz. Göreve başlayıp bir defa da toplu ödeme yaparsanız bu borçlanacağınız ücretsiz izin sürenizin hizmet olarak değerlendirilebilmesi için de en az 6 ay daha görev yapma durumunuzun olacağını hatırlatmak isteriz.

Dolayısıyla, ücretsiz izin sürenizi her ay yaparsanız bu süreler geçerli olur, yapmaz iseniz en az 6 ay daha görevinizi yapmanız gerekir. Veya hiç ücretsiz izin borçlanması yapmaz iseniz belirttiğimiz gibi ücretsiz izinde memurun kadrosu ile ilişiği kesilmediğinden emeklilik talebinde bulunulabileceğinizi değerlendirmekteyiz.