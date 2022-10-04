Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinde; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.

(2)Bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler, fiilen okuttukları ders görevlerinin tamamı için ek ders ücretinden yararlandırılmaktadır. Bu bağlamda ek ders ücretleri de bir ay içinde fiilen okuttukları derslerin toplamı üzerinden takip eden ay içerisinde ödenmektedir. Dolayısıyla bu kapsamda görev yapanların ek ders ücretleri haftalık değil, aylık olarak belirlenmek durumundadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 03.10.2022 tarih ve 59601967 sayılı görüş yazısında "Bu itibarla, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara yukarıda belirtilen hükmün ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ek ders ücreti ödemelerinin; bir takvim ayında fiilen yerine getirdikleri toplam ders görevi saati sayısının 5'e bölünmesi suretiyle belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer vererek ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinin aylık olarak hesaplanması gerektiğini belirtti.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR