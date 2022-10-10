Derslere solunum cihazıyla giren Gamze öğretmen, sosyal medyadan da ilham oluyor

Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?
Sıfır faizle 5000 TL Kredi
Sıfır faizle 5000 TL Kredi
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan yükseköğretimde ek kontenjan müjdesi
Erdoğan'dan yükseköğretimde ek kontenjan müjdesi
İlk Evim Arsa ve İş Yerim başvuruları başladı
İlk Evim Arsa ve İş Yerim başvuruları başladı
Başsavcılık Kadıköy'deki patlamayı 'terör' yönünden inceleyecek
Başsavcılık Kadıköy'deki patlamayı 'terör' yönünden inceleyecek
Gram altın yeniden 1000 TL'nin üstünde
Gram altın yeniden 1000 TL'nin üstünde
İşsizlik 4 yıl sonra tek haneye indi
İşsizlik 4 yıl sonra tek haneye indi
Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor
Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor
Kabine bugün toplanıyor, gündem: EYT, sözleşmeliler, taşeron işçiler
Kabine bugün toplanıyor, gündem: EYT, sözleşmeliler, taşeron işçiler
Trafik magandasına erteleme yok: 2 yılın altına orantılı infaz
Trafik magandasına erteleme yok: 2 yılın altına orantılı infaz
Kadıköy'de ne oldu? Valilik'ten son açıklama
Kadıköy'de ne oldu? Valilik'ten son açıklama
'Türkiye yüzyılını muhafazakar devrimciler inşa edecek'
'Türkiye yüzyılını muhafazakar devrimciler inşa edecek'
Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu
Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu
Bakan Bozdağ, Kabineye 'başörtüsü' sunumu yapacak
Bakan Bozdağ, Kabineye 'başörtüsü' sunumu yapacak
İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti
'Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı'
'Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Yunus ekibi minibüsle çarpıştı: 2 polis yaralı
Yunus ekibi minibüsle çarpıştı: 2 polis yaralı
İkiye bölünen araçtan sağ kurtuldu
İkiye bölünen araçtan sağ kurtuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması
Kısa yoldan zengin olma hayali kurdular, ellerindekinden oldular
Kısa yoldan zengin olma hayali kurdular, ellerindekinden oldular
Meslek liseleri hayata dokunmaya devam ediyor
Meslek liseleri hayata dokunmaya devam ediyor
KPSS Ön Lisans soru kitapçığı yayımlandı
KPSS Ön Lisans soru kitapçığı yayımlandı
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa ve iş yeri başvuruları yarın başlıyor
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa ve iş yeri başvuruları yarın başlıyor
Danıştaydan taksilerin içinin kamera ile izlenmesine vize
Danıştaydan taksilerin içinin kamera ile izlenmesine vize
Tüketici hakem heyetlerine başvuruda yeni dönem başladı
Tüketici hakem heyetlerine başvuruda yeni dönem başladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
MEB açıkladı: Kademe kademe okullaşma oranları
MEB açıkladı: Kademe kademe okullaşma oranları
Büro Memur-Sen: Memur, artık sefer tası ile yemek götürecek
Büro Memur-Sen: Memur, artık sefer tası ile yemek götürecek
Hapis erteleme kalkıyor
Hapis erteleme kalkıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Derslere solunum cihazıyla giren Gamze öğretmen, sosyal medyadan da ilham oluyor

Kas erimesi hastası Gamze Kılıç, entübe edilmesinin ardından solunum cihazıyla sınıfta ders anlatmaya devam ederken, "trakeostomi"yle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden de aynı durumdaki hastalara umut veriyor- Gamze Kılıç:- "Yürüyemiyorum, solunum cihazı kullanıyorum ama bunlar beni tanımlayan şeyler değil. İçinde bulunduğum şartlara rağmen gösterdiğim çaba ile bir yerlere geliyorum"- "Hesabımı takip edenlerden çok güzel dönüşler alıyorum. 'Daha önce dışarı çıkamıyorduk, sizi gördükten sonra dışarı çıkmaya başladık' diyenler oluyor. Bu da beni motive ediyor. İlham aldıklarını söylediklerinde kendimde güç buluyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2022 12:34
Yazdır
Derslere solunum cihazıyla giren Gamze öğretmen, sosyal medyadan da ilham oluyor

- Kas erimesi nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını devam ettiren Gamze Kılıç, kanında karbondioksit yükselmesi nedeniyle entübe edilip solunum cihazına bağlanmasına rağmen "en büyük hazinem" dediği öğrencilerine ders anlatmaya, açtığı sosyal medya hesabıyla da farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Henüz 6 yaşındayken, halk arasında "kas erimesi" olarak bilinen "Musküler distrofi" teşhisi konulan ve hareket etme yetisini 12 yaşında kaybeden Gamze Kılıç, bu süreçte en çok hastalığından değil meraklı bakışlardan ve bitmeyen sorulardan yoruldu.

Lise yıllarında, sorunlarının üstesinden gelmede gösterdiği başarı ile psikolog olmaya yönelse de yabancı dil bilgisiyle Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatını kazanan, İngiliz Dili ve Edebiyatında da yan dal yapan Kılıç, 2014'te Erasmus programıyla yurt dışına giden ilk ağır engelli öğrenci olarak Almanya Heidelberg Üniversitesinde okudu.

Tekerlekli sandalyesi ve ailesinin desteğiyle yaptığı yolculuklarla Almanya dışında İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'ya giden Kılıç, 2015'te üniversiteden dereceyle mezun oldu, ardından yaklaşık 7 yıl önce atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Sincan Fatih Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak göreve başladı.

- "Gözlerimi açtığımda yoğun bakımda cihazlara bağlı haldeydim"

AA ekibi, kas erimesi nedeniyle uzun yıllardır tekerlekli sandalye kullanan ve geçen yıl kanındaki oksijen oranının azalması üzerine geçirdiği operasyon sonucu solunum cihazına bağlanan 31 yaşındaki Gamze Kılıç'ın dersine konuk oldu.

Kovid-19 salgını sürecinde 2 yıla yakın süre uzaktan eğitim verdiğini, ekran karşısında ders anlatmanın yorucu bir süreç olduğunu belirten Kılıç, bu süreçte birtakım şikayetleri olmasına rağmen doktora gitmeyi hep göz ardı ettiğini ifade etti.

Geçen yılın haziran ayında kanında karbondioksit yükselmesi nedeniyle entübe olduğunu aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Gözlerimi açtığımda yoğun bakımda cihazlara bağlı haldeydim. Entübe sözcüğünü ilk defa pandemide duyduğum için doktor gelip açıklama yapana kadar Kovid geçirdiğimi sandım. Meğer solunum yetmezliği nedeniyle ağzımdan ciğerlerime kadar boru yerleştirilmiş. Uzun süre entübe kalmak ses tellerine zarar verdiği ve enfeksiyon riskini arttırdığı için 4 gün sonra doktorlar soluk boruma cerrahi bir işlemle küçük bir delik açarak beni solunum cihazına bağladılar. Bu işleme trakeostomi deniliyor. Trakeostomi bir hastalık değil, mevcut hastalık sonucu ortaya çıkan bir durum. Sesim artık çıkmıyordu. Yoğun bakımda günlerim ağlayarak geçti, çok yıpratıcı bir süreçti. Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji-Ortopedi Hastanesindeki yoğun bakım doktorlarım bana çok destek oldu. Sonra palyatif bakım servisine sevk edildim. Hayata solunum cihazıyla daha kolay adapte olabilmem için eğitim verildi. Doktorum Ganime Ayar öğretmenliğe yeniden başlayabileceğime inandı. Bana 'umut vadeden hastamsın' diyordu. Ben de onların inancını boşa çıkarmak istemedim."

Gamze Kılıç, palyatif bakımdan 1,5 ay sonra taburcu olduğunu belirterek, bu süreçte trakeostomi hakkında yerli yabancı birçok tıp dergisi okuduğunu, daha iyi olup yeniden öğrencilerinin karşısında olmayı istediğini söyledi.

Raporlu olmak yerine çalışmayı tercih eden bir öğretmen olduğunu dile getiren Kılıç,"Hastanede 'artık ders anlatamayacak mıyım' diye her gün üzülüyordum. Sonra sesime tekrar kavuştum. Meslektaşlarım ve öğrencilerim de beni çok özlediklerini söyleyince aradan geçen 6 ayın sonunda raporumu uzatmayıp öğretmenliğe döndüm." ifadelerini kullandı.

- "Sosyal medya hesabımı takip edenlerden çok güzel dönüşler alıyorum"

Derse girmekle kalmayan Gamze öğretmen, oluşturduğu "trakeostomili_hayat" isimli sosyal medya hesabı ile kendisi gibi yaşayanlara dışarı çıkıp hayata karışmaları için ilham kaynağı oldu.

Bu hesap aracılığıyla okuduğu yerli ve yabancı tıp dergisi ile öğrendiklerini ve deneyimlerini başkalarına aktarmaya çalıştığını belirten Kılıç, "Hesabımı takip edenlerden çok güzel dönüşler alıyorum. 'Daha önce dışarı çıkamıyorduk, sizi gördükten sonra dışarı çıkmaya başladık' diyenler oluyor. Bu da beni motive ediyor. İlham aldıklarını söylediklerinde kendimde güç buluyorum." diye konuştu.

KAPAT [X]

- "Yürüyemiyorum, solunum cihazı kullanıyorum ama bunlar beni tanımlayan şeyler değil"

Okulunda Meslekleri Tanıtma Kulübü'nde görevli olduğunu, öğrencileri için meslek sahibi isimleri okula davet ettiğini, bunlar arasında kendisini tedavi eden doktor ve hemşirelerin de bulunduğunu anlatan Gamze öğretmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahip olduğum en güzel hazine öğrencilerim. Onlar için hep iyi örnek olmayı isterim. Hayatımızın süresini biz belirleyemeyiz ancak kalitesi bizim elimizdedir. Yürüyemiyorum, solunum cihazı kullanıyorum ama bunlar beni tanımlayan şeyler değil. İçinde bulunduğum şartlara rağmen gösterdiğim çaba ile bir yerlere geliyorum. Öğrencilerimin de hiçbir olumsuzlukta düşmemelerini, kendilerini iyi hissetmelerini istiyorum, onlara ilham olmak, fark yaratmalarını istiyorum.

Kendime dair her şeyi olduğu gibi kabul etmeye başladığımda hayatım güzelleşti. Bağımsız yaşamak, kendine yetmek anlamına gelmiyor. Kimse kendine yeter konumda değildir. Engelimiz olsun ya da olmasın hayatta hepimiz başkalarının desteğine ihtiyaç duyarız. Hepimiz birbirimizden öğreniyoruz, hepimiz aslında birbirimizin öğretmeniyiz."

- Öğrencilerinin ve meslektaşlarının gözünden Gamze öğretmen

Gamze Kılıç'ın öğrencilerinden Özgü Büyüktanır, "Gamze öğretmenle ders işlemek çok keyifli. Onun yaşadığı zorluğa rağmen gösterdiği direniş bana umut veriyor ve hayata daha sıkı tutunmamı sağlıyor. O, gördüğüm en iyi ve en gayretli insanlardan biri." sözleriyle öğretmenini anlattı.

Ebrar Anıl ise öğretmeninin kendisine ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Onun gözlerindeki o ışık bize umut veriyor." dedi.

Gamze öğretmenin meslektaşı Saadet Çınar da onun hayata tutunuşunun herkese güç verdiğini, öğrencilerine de önemli yönlendirmeler yaptığını kaydetti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
YÖK Başkanı: Araştırma görevlilerine yurt dışında çalışma imkanı sunulacak
YÖK Başkanı: Araştırma görevlilerine yurt dışında çalışma imkanı sunulacak
İskitler Meslek Lisesi Öğrencilerinden Gururlandıran Başarı
İskitler Meslek Lisesi Öğrencilerinden Gururlandıran Başarı
Sınava 1 dakika geç kalan aday dakikalarca dil döktü
Sınava 1 dakika geç kalan aday dakikalarca dil döktü
Meslek liseleri hayata dokunmaya devam ediyor
Meslek liseleri hayata dokunmaya devam ediyor
KPSS'ye geç kalan 8 adayın imdadına polis yetişti
KPSS'ye geç kalan 8 adayın imdadına polis yetişti
KPSS Ön Lisans soru kitapçığı yayımlandı
KPSS Ön Lisans soru kitapçığı yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz

Araştırmacının 'fark tazminatı' düzenlemesinin iptal talebine ret

Araştırmacının 'fark tazminatı' düzenlemesinin iptal talebine ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında İstanbul. olarak görev yapmakta iken, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4. maddesi uyarınca araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan davacı tarafından "fark tazminatı"na ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandı.
Usulsüz hizmet pasaportuna dair önemli karar

Usulsüz hizmet pasaportuna dair önemli karar

Danıştay Birinci Dairesi, hizmet damgalı pasaport vermeye yetkili makamın Valilik olması nedeniyle, hazırlık İşlemi niteliğindeki pasaport talep formlarını düzenlemenin Belediye Başkanının cezai sorumluluğunu doğurmayacağına hükmetmiştir.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
İDDK'dan 2828 sayılı Kanundan yararlanmaya ilişkin önemli karar

İDDK'dan 2828 sayılı Kanundan yararlanmaya ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, babasının, çocuğunun bakımını üstleneceğini belirterek koruma kararının kaldırılması talebinde bulunması üzerine mahkeme kararı ile koruma kararı kaldırılan davacının çocuğunun işe yerleştirilmesi için yaptığı başvuruyu reddine dair işlemi iptal eden mahkeme kararını bozdu.
Maliye çalışanları değişim istiyor!

Maliye çalışanları değişim istiyor!

Maliye Bakanlığındaki Sessiz Çığlık Artarak Devam Ediyor!
Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Öğrenim tek başına emeklilik ek göstergesini etkilemez. Ancak, görev aylıklarında uygulanan zam ve tazminat puanlarını artırır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 13 Ekim 2022 tarihli Genel Kurul gündemini açıkladı.
Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, tedavi süreçleri bitmemiş olmasına rağmen, memurlarını, malul olarak emekliye zorlayabilir mi?
Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinde bulunan bir kamu personeli, emekli olacağını belirttiği tarihten önce veya emeklilik talep tarihinden 1 ay önce, emeklilik talebinden vazgeçebilir. Ancak emekliliğe sevk onayı alındıktan sonra, emeklilik talebinden vazgeçilemez.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Anadolu leoparı bir kez daha görüntülendi

Anadolu leoparı bir kez daha görüntülendi

Türkiye'nin 4 bölgesinde daha önce varlığı kanıtlanan Anadolu leoparı, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığınca yerleştirilen fotokapan sayesinde görüntülendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nesli tehlike altında bulunan Anadolu leoparının Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) ülkede tespiti ve korunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Daha önce Türkiye'nin 4 bölgesinde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparının görüntüsü bir kez daha fotokapanla kaydedildi. Bakanlık, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparını bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu leoparını izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (10-16)

Haftanın fırsat ürünleri (10-16)

10 Ekim 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.