MEB'den 2022/21 nolu yeni genelge

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini planda öngörülen amaç ve hedefleri ile uyumlu biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu sayede kamu idarelerinin politika geliştirme kapasitelerinin artırılması, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ve hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi beklenmektedir.

Bu doğrultuda, katılımcı bir anlayışla hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014, 2015-2019 Stratejik Planları uygulanmış ve 2019-2023 Stratejik Planı uygulama süreci devam etmekte olup söz konusu planların izleme ve değerlendirme bulguları kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Stratejik planlama uygulamaları, stratejik yönetim kültürünün Bakanlık genelinde hakim kılınması için Bakanlık merkez teşkilatından başlayarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımıza yaygınlaştırılmıştır. Kamu idarelerinden Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak 2024-2028 stratejik planlarının hazırlanması istenmiştir. Stratejik plan taslaklarının On İkinci Kalkınma Planında (2024-2028) yer alacak amaç, politika ve tedbirlerle uyumunun sağlanabilmesi için 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumların 2024-2028 stratejik planlarının hazırlanmasında izlenecek süreç, çalışma usul ve esasları ile hazırlık takvimi Ek-1 Hazırlık Programı ile belirlenmiştir.

Ek-1 Hazırlık Programı çerçevesinde Bakanlığımız merkez teşkilatı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz ile okul ve kurumlarımız 2024-2028 stratejik planlarını oluşturacaklardır. Stratejik plan hazırlık sürecinin Bakanlığımız genelinde koordinasyonu Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, illerdeki koordinasyon görevi ise il milli eğitim müdürlükleri AR-GE birimlerince sağlanacaktır. Strateji Geliştirme Başkanlığı, ihtiyaç duyulması halinde, Hazırlık Programında yer verilmeyen hususlarla ilgili bilgilendirme ve yönlendirmeler yapabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Kurulu (Ek-2) 2024-2028 stratejik plan hazırlık sürecinin ana aşamaları ile çıktılarını kontrol edecek, Bakanlık birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlayacak ve tartışmalı hususları karara bağlayacaktır. Misyon, vizyon ve temel değerler ile amaçlar ve hedefler Strateji Geliştirme Kurulunca değerlendirilerek nihai hale getirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Ekibi (Ek-3) stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne ve Bakanın onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumludur. Stratejik Planlama Ekibinde görevlendirilen personelin stratejik plan hazırlık çalışmalarına aktif katılım sağlayabilmesi için Birimlerce gereken kolaylık gösterilecektir. Merkez ve taşra teşkilatında stratejik plan hazırlık sürecinde oluşturulacak ekip ve kurulların görevleri, çalışma usul ve esasları ile ilgili hususlara Hazırlık Programında yer verilmiştir.

Bu itibarla, Hazırlık Programı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planının ve buna uygun olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın stratejik planlarının hazırlanması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları 2022/21 nolu genelgesi ve programı için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR