Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 13.09.2022tarih ve 57452099 sayılı görüş yazısında "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusu ile ilgili olarak;

"Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 88'inci maddesinin yedinci fıkrasında "Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ile 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre telafi eğitimi görenlerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları için de hafta içi günlerde birinci fıkra kapsamında koordinatör öğretmen görevlendirilir." hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hüküm gereği hafta sonlarında koordinatörlük görevi verilmesi mümkün görülmemektedir." cevabını verdi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR